Manel Fuentes conduirà temporalment 'Pasapalabra' perquè Roberto Leal ha donat positiu per covid-19

Manel Fuentes presentarà Pasapalabra durant uns dies. El periodista català, conductor habitual de Tu cara me suena, és el substitut d'urgència que el grup Atresmedia ha trobat per a Roberto Leal, que ha donat positiu per covid-19 i, per tant, ha de fer quarantena fins que hagi superat completament la malaltia.

Mi compañero @Fuentes_Manel será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza. — Roberto Leal (@RobertoLealG) August 31, 2020

Ha sigut el mateix Leal qui ha explicat la situació a través de Twitter. Segons ell, va donar positiu "mentre era a casa de vacances" i, tot i que va tenir "símptomes lleus", ja s'està recuperant i ara es troba "molt bé". "Tan bon punt passi la quarantena, tornaré a la càrrega!", avisa, i anuncia també que Fuentes el cobrirà mentre ell no pugui anar a treballar. En tot cas, ni el presentador ni la cadena no han precisat quan està previst que s'emetin les entregues que es rodaran aquests dies amb Fuentes al capdavant.

Pasapalabra va estrenar l'etapa actual a Antena 3 ( després de 12 anys a Telecinco) al maig i s'ha mantingut en antena durant tot l'estiu. Precisament, durant les últimes setmanes és quan ha aconseguit els seus millors registres, i a l'agost s'ha situat habitualment com a líder de la seva franja a Espanya, cosa que fins llavors no havia aconseguit.