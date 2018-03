Si eren 200.000 manifestants d'SCC ¿on són les fotos?

260x366 abc abc

Quina casualitat: tots quatre diaris de Madrid s'oblidaven aquest diumenge de posar els grans angulars a la motxilla dels seus fotògrafs. I això que les quatre portades dediquen llocs generosos a la manifestació organitzada per Societat Civil Catalana. Sí, aquesta en què els organitzadors, en un atac d'eufòria, asseguraven que havien congregat 200.000 persones, cosa només possible si a cada metre quadrat n'hi entaforaven 40, veient la superfície que finalment van ocupar. Potser dins de cada manifestant n'hi havia 39 més, de ben petitets. Coses més rares s'han vist. L'estimació de 7.000 persones de la Guàrdia Urbana sembla generosa, fins i tot: el mitjà 'La Directa' es va entretenir a comptar-los un per un i n'hi sortien 5.302. Doncs això, que res de grans angulars: tots els plans ben tancats, o bé una bandera catalana enorme –més fàcil cobrir terreny amb tela que amb assistents– o si no un retrat de la Sardà, amb expressió severa. 'Honorato, con el recuento nos hemos pasado un rato'. "Desenes de milers" de manifestants, deia 'El País', per exemple, en primera pàgina. Bé, tècnicament serien zero coma set, o coma cinc, desenes de milers.

La portada més estrafeta era la de l''Abc', amb una cita de ves a saber qui –no es preocupaven d'identificar-lo– segons la qual "El separatisme ha fracassat". Això l'endemà que l'anomenat constitucionalisme –terme eufemístic per a un poti-poti on no hi van faltar de nou els elements d'ultradreta– punxés de manera clamorosa. Però bé, aquests són els que fa dos dies acusaven Podem de difondre una bola que ells mateixos havien tuitejat: cal ser comprensius i no elevar massa el llistó de la coherència. A Catalunya, per cert, tant 'La Vanguardia' com 'El Periódico' també incloïen l'aplec dels centcinquantacinquistes en portada. Tot sigui pel seny (pronuncieu "seni").