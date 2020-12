Els moments més emotius de 'La Marató' de TV3

Més íntima, però amb la mateixa força de sempre per combatre aquest any la pandèmia. La Marató de TV3 s'ha hagut de reinventar en l'edició d'enguany per poder-se celebrar complint les restriccions imposades pel coronavirus. La cita solidària, dedicada a la lluita contra el covid-19, compta amb cinc presentadors -Roger Escapa, Raquel Sans, Mònica Terribas, Jordi Basté i Laura Rosel- que s'han repartit pel territori per conduir el programa especial, que ha arrencat a dos quarts de deu del matí i s'allargarà fins a la matinada. L'espai dona veu durant tot avui a persones que han patit el coronavirus, però també al personal sanitari i de serveis essencials i a experts en epidèmies, combinant les entrevistes amb actuacions musicals i la retransmissió de les activitats organitzades per donar suport a La Marató.

Quim Torra: "Pensava que no aguantaríem tantes morts"

Roger Escapa entrevista l'expresident de la Generalitat a 'El suplement'

🔊 QUIM TORRA ( @QuimTorraiPla): "Va arribar un moment en què pensava que no aguantaríem tantes morts"



El presentador d' El suplement de Catalunya Ràdio, Roger Escapa, ha arrencat La Marató amb diverses entrevistes a polítics i experts. Una d'aquestes ha estat a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha relatat com va viure els mesos de confinament i la primera onada de la pandèmia. "Moren centenars de persones cada dia en un virus que desconeixes, veus que el personal ha d'afrontar-ho en condicions rudimentàries i molt sovint patètiques...em vaig fer un fart de patir per tothom", ha recordat Torra en la conversa, que també ha admès que va "plorar molt". L'expresident ha explicat que durant el confinament es va sentir "molt sol" i ha confessat que "va arribar un moment que pensava que no aguantaríem tantes morts".

Sílvia Pérez Cruz canta 'Estimat'

La cantant interpreta el tema des del Recinte Modernista de Sant Pau

La veu inconfusible de Sílvia Pérez Cruz ha omplert el Recinte Modernista de Sant Pau . La cantant ha interpretat Estimat, la cançó que va compondre el 2018 per a l'obra teatral Cyrano protagonitzada per Lluís Homar. "Tenir l'ull sempre viu / I una veu que vol riure / Permetre'm, quan em vingui de gust / Semblar dispers", ha reivindicat la cantant amb aquest tema, que és una oda a la vida i a la bellesa del món.

La història de l'Esperança, que té covid-19 persistent

La metgessa de família explica la seva relació amb la malaltia i demana més atenció

L'Esperança Martín és metgessa de família i té coronavirus persistent. Va contagiar-se de la malaltia al març, i els símptomes li han durat mesos. En una entrevista impactant explica com ha viscut amb "la impotència de trobar-te malament, de tenir tant de dolor, i la por de no saber què tens dins el teu cos". També parla de la sensació d'ofec constant i del cansament, que encara pateix. Per tot plegat, reclama més atenció i investigació destinada a esbrinar com es pot combatre el coronavirus persistent.

Rozalén i l'Escolania de Montserrat, a vista d'ocell

La cantautora i el cor s'uneixen amb una versió de Jeanette

Les majestuoses muntanyes de Montserrat han fet de teló de fons per a l'actuació de la cantant Rozalén i el cor de l'Escolania de Montserrat. Junts han interpretat Jo em rebel·lo, una emotiva versió del Soy rebelde de Jeanette amb un missatge adaptat per a La Marató i en referència directa a la pandèmia: "Jo em rebel·lo envers allò que em fa patir, contra un món que de vegades no m'entén."

El missatge de Rosalía als avis i àvies

"Més que mai ens hem de cuidar els uns als altres", diu la cantant

Des de Miami, Rosalía ha volgut enviar un missatge per demanar prudència i responsabilitat amb el coronavirus. "Estem vivint moments molts difícils però ara més que mai ens hem de cuidar els uns als altres per cuidar a tots els sanitaris, que s'han deixat la pell i se la segueixen deixant", ha dit la cantant de Sant Esteve de Sesrovires, que ha dedicat la seva mascareta "a tots els avis i a totes les iaies".

El diari del Joan Prat

Va bolcar a les pàgines tot el que sentia quan estava a l'hospital

Des del 1946, el Joan Prat escriu un diari on recull el que li passa cada dia. Quan va agafar el coronavirus i el van ingressar a l'hospital, no va parar d'escriure. A les seves pàgines va recollir com va passar aquells dies -alguns dels quals a l'UCI-, que avui ha recordat en una entrevista amb Núria Solé. "M'ofegava i el respirador d'oxigen em pressionava molt el nas, que se'm va llagar", ha explicat Prat amb llàgrimes als ulls, en un dels moments més emotius del dia. "Gràcies a la medicina sóc viu i sóc aquí per explicar", ha agraït a mode de comiat.