Abans de menjar tres quilos de patates del McDonald's, llegeix això

Tornem a l'apassionant món del "segons un estudi". Diu 'La Vanguardia', a la seva edició digital: "Les patates de McDonald's podrien ser la solució a la calvície". Altres mitjans online recullen la notícia amb titulació similar. La notícia és que hi ha un component (dimetilpolisiloxà) que serveix per produir gèrmens de fol·licle pilós. I la cadena d'hamburgueseries fa servir aquesta substància a l'hora de fregir les seves patates, per evitar que es formi escuma a la fregidora. En cap cas la ingesta de dimetilpolisiloxà fa créixer el cabell: cal empeltar el germen. De fet, ni tan sols és que les patates generin aquest presumpte faedor de miracles capil·lars. És un component que resulta que, incidentalment, es troba també a les patates fregides de la cadena. Però tot s'hi val, si el titular és apetitós. Les patates del McDonald's són una de les fites del menjar ràpid, clarament superiors a les de la competència. McCain fa servir les varietats Shepody i Russet Burbank i les talla ben primes, amb el punt cruixent just que les fa encara carnoses. Ara bé, ni per ingesta –ni menys encara per fregament– faran que llueixis melena. Però alguns mitjans digitals, confonent popularitzar la ciència amb banalitzar-la, estan alimentant aquest mite absurd.

Més 'recaditos'

La paraula 'amenaça' és una de les més controvertides en periodisme. Els mitjans només encolomen aquest verb a subjectes que li resulten antipàtics. Si no, acudeixen al gran sac de sinònims eufemístics: 'alerta', 'adverteix', 'recorda'... Un exemple. "El govern [espanyol] adverteix Torrent que la seva situació és «delicada »". És el titular de portada d''El Mundo' d'aquest dimecres, que s'empara en el periodisme de 'recadito' de què els parlava fa uns dies. L'amenaça és evident, però el verb rebaixa aquesta càrrega a la de simple recordatori. Com a mínim, aquest cop no li recorden que té fills.