La mesura excepcional (i contraproduent) del segrest

El segrest d’una publicació és una mesura extrema, aplicada només unes quantes vegades des del restabliment democràtic. Un dels casos més sonats va ser el de la revista El Jueves, per una vinyeta que mostrava els aleshores prínceps Felip i Letícia mantenint relacions sexuals. El jutge de l’Audiència Nacional Juan del Olmo va ordenar la retirada dels exemplars. Paradoxalment, el cas va guanyar tanta notorietat que aquella vinyeta -tal com dicta l’anomenat efecte Streissand- va acabar sent la més vista de la història de la publicació, replicada en diaris i cadenes de televisió. Una altra vinyeta reial, en aquest cas autocensurada per l’empresa editora RBA, va fer marxar 18 dibuixants el 2014.