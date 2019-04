Els metges demanen als mitjans més duresa contra les ‘fake news’

“Si els pacients són a les xarxes, potser nosaltres també hi hauríem de ser”, reflexiona la pediatra Amalia Arce, doctora de la Fundació Hospital de Nens. Ho fa en el marc de la jornada organitzada dijous pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona sobre les fake news en l’àmbit sanitari, un fenomen molt estès que, com recorden els diferents participants, pot arribar a afectar les decisions que les persones prenen sobre la seva salut. Per això, Arce creu que els metges han de perdre la por i ser presents a les xarxes per donar als ciutadans una informació fiable de forma proactiva. “L’autoritat ens l’hem de guanyar”, assegura, mentre indica que la reverència amb la qual es mirava antigament la bata blanca ha desaparegut.

Els metges són conscients que molts dels seus pacients recorren a internet i a les xarxes socials per buscar informació sobre salut, sovint sense tenir en compte si la font que trien és fiable o no. Vídeos de YouTube amb títols cridaners que vinculen les vacunes amb l’autisme o que parlen sobre tractaments miraculosos contra el càncer tenen milions de visites, mentre que els canals o els recursos audiovisuals d’institucions científicament reconegudes com l’MD Anderson Cancer Center dels Estats Units tenen un impacte molt menor. De fet, el Col·legi de Metges de Barcelona i el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ja van alertar a l’octubre que un 74% dels 50 vídeos sobre càncer que apareixien posicionats en els primers llocs de YouTube contenien desinformació i que la majoria eren contraris als tractaments de quimioteràpia.

Per evitar l’extensió de les fake news, els metges aposten per millorar la comunicació amb els pacients, però també demanen suport dels mitjans de comunicació, als quals exigeixen que treballin la informació de forma curosa, tenint en compte criteris científics i sense donar peixet a titulars pescaclics.

Assessorament científic

Durant la jornada, una de les preguntes que més es repeteixen és si els mitjans de comunicació han de donar cobertura als debats que es generen a les xarxes, com el moviment antivacunes, i, en cas afirmatiu, com ho han de fer. “Tenim la responsabilitat de donar veu a totes les parts, però no de forma acrítica”, assegura Valentina Raffio, periodista especialitzada en ciència d’ El Periódico, que remarca que en qualsevol cas els mitjans han de prendre partit per l’evidència científica i aportar sempre un context que deixi clar que segons quines teories no compten amb el suport de la comunitat científica. “Estem jugant amb la salut de les persones, i això és una línia vermella que no podem traspassar”, diu.

En la mateixa línia s’expressa Àlex Gutiérrez, cap de Mèdia de l’ARA, que aposta perquè els mitjans marquin una posició clara pel que fa als temes científics tenint el suport d’un comitè que ajudi a fixar un criteri. “Els periodistes de ciència haurien d’assumir una funció evangelitzadora per establir que hi ha una sèrie de coses que són indiscutibles i no opinables, perquè són factuals”, remarca.

Per a Carlos Mateos, coordinador de la web #Saludsinbulos, la gran amenaça són els portals d’internet sense un origen clar. “Els mitjans de comunicació han perdut força davant d’aquestes pàgines”, assegura el periodista, que es dedica a detectar les mentides sobre salut que es propaguen a través de les xarxes. Ell és del parer que una regulació ad hoc pot ser d’utilitat, i per això ha començat a negociar amb les empreses tecnològiques perquè es marquin d’alguna manera les informacions falses. Una iniciativa, però, que segons els ponents pot tenir poca efectivitat si abans no es treballa per una educació mediàtica.

Campanya contra la informació poc fiable

Per tal de contribuir a la disminució de l’impacte de les notícies falses sobre salut, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha llançat una campanya online que demana als ciutadans que siguin crítics amb la informació que consumeixen a través d’internet.

Amb el lema Salut sense trampes, l’associació ha fet públic un vídeo en què diversos metges i personalitats conegudes de l’àmbit de l’esport, la comunicació i la cultura recorden als ciutadans la necessitat d’aplicar el sentit comú i el pensament crític a l’hora de seleccionar els continguts de salut que es consumeixen. Entre les cares populars que apareixen al vídeo destaquen els esportistes Gerard Piqué, Ona Carbonell i Àlex Corretja; els comunicadors Gemma Nierga i El Gran Wyoming, i l’actriu Aina Clotet.

La campanya assenyala que cal desconfiar de les promeses de curació miraculoses sense evidència científica i consultar un professional sanitari abans de prendre qualsevol decisió important.