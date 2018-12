20 milions per a les escoles bressol i 25 per a Universitats: les xifres per als pressupostos, i quatre notícies més del dia

1.

20 milions per a les escoles bressol i 25 per a Universitats: les xifres amb què treballa el Govern per als pressupostos. El Govern preveu tornar als nivells d'inversió precrisi en educació, salut i afers socials.

2.

Sánchez no preveu una "proposta política" fins després del judici. El Govern i la Moncloa parlen dels termes d'una reunió el 21-D. Els presos polítics en vaga de fam envien una carta a una quarantena de líders polítics europeus. Denuncien la vulneració dels seus drets i la "passivitat" del Tribunal Constitucional.

3.

Els motoristes, implicats gairebé en la meitat dels accidents mortals i greus. Estudien separar la circulació entre les motos i la resta de vehicles com a prova pilot per reduir la sinistralitat.

4.

Oferta milionària d'Abertis per quedar-se el total de Túnels de Barcelona i Cadí. La companyia podria oferir més de 100 M€ pel 49,9%.

5.

Què en saps del 2018? Les dates. Comprova els teus coneixements sobre les notícies d'aquest any.