El millor titular sobre el forat negre

Quasi tots els diaris de l'Univers conegut lluïen a la portada la fotografia del primer forat negre que els humans hem sigut capaços de fotografiar. Una fita científica de primer ordre que ha tingut en la jove Katie Bouman una de les seves artífexs: ella ha estat qui ha desenvolupat l'algoritme amb el qual s'han analitzat els 6 petabytes d'informació recollits en 500 quilos de discos durs. Esmento el seu nom perquè crec que els diaris no l'hem reivindicat prou. La majoria de titulars juguen amb la idea que Einstein tenia raó. Ho trobem a les portades de 'La Vanguardia', 'El Mundo', 'El Periódico' i l''Abc'. És una mica inexacte, en realitat. Einstein va desenvolupar la seva cèlebre teoria de la relativitat general, que per quadrar necessitava de l'existència d'aquestes bèsties astronòmiques. Però la idea rere un forat negre és tan radical que el científic va rebutjar que realment poguessin existir. Einstein s'equivocava, aleshores? Bé, diguem que la teoria que va ordir fins i tot superava la seva privilegiada ment.

En tot cas, el titular més espectacular sobre aquest abisme massiu que tot ho engoleix el trobem al flegmàtic 'The Times'. El seu titular principal, com és d'esperar, va sobre el Brexit: "May repta els 'tories' rebels a redactar una moció per quedar-se". Al costat, la fotografia que ha donat la volta al món, sobre el titular "...i aquí hi ha un altre forat negre inescapable". Ho té tot: l'enginy verbal, la capacitat autodestructiva exercida sense despentinar-se, la mordacitat... Si mai us pregunten què és l'humor anglès, mostreu-los aquesta portada.

Àlbum de titulars

