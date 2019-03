Els millors articles del ‘Criatures’, amb l’ARA

“Plantejar-se tenir un fill és tota una aventura, física i emocional. Passar un embaràs és una muntanya russa. Afrontar les primeres etapes de la maternitat i la paternitat, un repte dels que imposen. Acompanyar els fills en el seu camí cap a l’etapa adulta és un recorregut que, en ocasions, fa vertigen”. Així comença el pròleg d’ Educant les criatures, un llibre que pretén donar un cop de mà a totes les persones que decideixen llançar-se a l’aventura de tenir fills i educar-los. L’obra, publicada per Editorial Base, és un recull de 81 articles que han sigut publicats, des de l’any 2010, al Criatures, el suplement de l’ARA dedicat a la infància i l’educació i que es publica en paper cada dissabte. Educant les criatures es podrà aconseguir amb l’ARA el cap de setmana que ve per 16,90 euros.

El llibre, editat per la coordinadora del suplement, Aure Farran, està estructurat a partir de sis blocs temàtics: l’embaràs i el part, la relació dels infants amb la família, la salut, les noves estructures familiars, l’adolescència i el paper de les noves tecnologies. El recull inclou articles de setze periodistes que escriuen habitualment al Criatures i que, com destaca Farran en el pròleg, a través dels seus textos “han contribuït a afermar” el “tarannà pròxim i didàctic” que caracteritza aquest suplement, que “té l’aspiració de ser referent per a la comunitat educativa”. Els textos seleccionats tenen la voluntat de ser pràctics i respondre a les preguntes que es fan molts pares en les diferents etapes de la vida dels seus fills, i de donar-los consells i pautes d’actuació. Tot i així, el pròleg del llibre deixa clar que no pretén “pontificar en res”, sinó acostar a pares, mestres i educadors el bagatge d’“experts en la matèria” per clarificar idees” i convertir-lo en “una eina que ajudi a afrontar amb més coneixement les situacions que es deriven del fet d’educar”.

L’impulsor del Criatures va ser el director fundador de l’ARA, Carles Capdevila, que “va fer de l’educació de les criatures un dels puntals de la seva carrera com a periodista i comunicador”, com destaca Farran. Seguint la seva filosofia vital, la voluntat del suplement és “parlar en positiu de la tasca educadora” i “ajudar a créixer la canalla des de la seguretat, l’alegria, el bon humor i l’empatia”.