Les 10 millors sèries de l’any, segons l’American Film Institute

Com cada any, l’American Film Institute (AFI) ha publicat la llista de les que considera que han sigut les 10 millors sèries de l’any. En aquesta ocasió, com a caps de llista hi ha el drama de la Guerra Freda ‘The Americans’, protagonitzat per Matthew Rhys i Keri Russell, i la segona temporada d'‘El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story’, amb Edgar Ramírez i Penélope Cruz. La sèrie de Donald Glover ‘Atlanta’, que narra la vida de quatre joves negres d'aquesta ciutat nord-americana, així com ‘Barry’, la història d’un 'exmarine' convertit en un sicari de Los Angeles, també apareixen entre les sèries nominades per la institució.

Una altra producció que no hi podia faltar és ‘Better call Saul’, que ja suma quatre temporades i que narra la vida de Saul Goodman, el cèlebre advocat que es va fer famós a ‘Breaking Bad’. ‘El método Kominsky’, un retrat sobre l’envelliment i l’amistat protagonitzat per Michael Douglas i Alan Arkin, ha sigut un altre dels noms de la famosa llista, que també s'ha fixat en ‘La maravillosa señora Maisel’, la dona abandonada pel seu marit que es converteix en humorista.

Finalment, l’institut ha recomanat ‘Pose’, una història ambientada als anys vuitanta en què es parla de les persones LGTB i la sida; ‘Succession’, el retrat de la vida d’un magnat que busca un successor, i ‘This is us’, una comèdia en què s'enllacen les històries d’un grup de joves.

Tot i els encerts que hi ha a la llista, alguns mitjans de comunicació ja han criticat que la institució no hagi tingut en compte sèries considerades de culte com ‘El cuento de la criada’, ‘Westworld’ i ‘The Crown’.