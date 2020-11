5 sèries per escapar-se de la tristesa

Les comèdies i les sèries amables són un recurs per fer front a la pandèmia i evadir-se de la incertesa que genera. Tot i que les sitcoms cada cop són menys habituals, a les plataformes encara trobem produccions capaces de fer-nos somriure, esclafir a riure o, simplement, reconfortar-nos. Fem una selecció de cinc sèries que us poden servir per evadir-vos i encarar el dia a dia amb una mica més d'alegria.

'Ted Lasso' (AppleTV+)

El bàlsam optimista

AppleTV+ ha sigut una de les últimes plataformes a entrar al mercat i, potser per això, encara no ha aconseguit la notorietat que s'esperava. Això pot canviar gràcies a Ted Lasso, la comèdia que gràcies al boca-orella s'ha convertit en el refugi de molts espectadors. Jason Sudeikis, creador de la sèrie, interpreta un entrenador de futbol americà que fitxa per un equip de la Premier League anglesa, l'AFC Richmond, tot i no tenir ni idea de futbol. La responsable de la seva contractació és la nova propietària de l'equip, la Rebecca (Hannah Waddingham), que ha rebut el club com a part del seu acord de divorci.

El protagonista s'instal·la a Londres acompanyat del seu ajudant i amb la il·lusió per un projecte que és tot un repte per a ell. Ted Lasso és una oda a la positivitat i una arma contra cínics i mesquins; una sèrie que fa creure en l'existència de persones bones. De moment, només se n'ha estrenat la primera temporada, però el servei ja ha anunciat que aviat es començarà a rodar la segona i que ja tenen aprovada una tercera temporada.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas' (Filmin)

Les bondats de la vida de poble a Anglaterra

249x249 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' / FILMIN 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' / FILMIN

Ara que viatjar és difícil, aquesta sèrie britànica porta els espectadors a l'idíl·lic entorn de les valls de Yorkshire. En la línia de les clàssiques produccions britàniques, aquesta sèrie adapta les novel·les autobiogràfiques del veterinari i escriptor James Herriot, una història que ja va ser traslladada a la petita pantalla als anys 80 per la BBC amb gran èxit.

Todas las criaturas grandes y pequeñas arrenca amb l'arribada de James Herriot al poble de Darrowby per ser ajudant de l'excèntric veterinari Siegfried Farnon. Al llarg dels sis episodis que té la primera temporada, Herriot s'enamorarà dels singulars habitants del poble, i l'espectador amb ell. Un lloc feliç sense riscos però acollidor i entranyable.

Els estius que somien les sèries

'Schitt's creek' (Movistar+)

La gran guanyadora dels Emmy desconeguda pel públic

En la passada edició dels Emmy, una gran desconeguda per la majoria de públic va aconseguir fer ple en la categoria de comèdia. Era Schitt's creek, creada per Dan i Eugene Levy, i ofereix una mirada humorística de la caiguda en desgràcia d'una família milionària. Els Rose perden la seva fortuna per culpa d'un gestor que els enganya i la família –el matrimoni format pel Johnny, un exmagnat del món dels videoclubs, i la Moira, una exestrella de les telenovel·les, i els seus dos fills malcriats– es veuen obligats a traslladar-se a un poble de mala mort que van comprar per fer una broma. Allà hauran d'acostumar-se a viure en un motel sense luxes i als curiosos veïns del poble, que acabaran seduint-los de cor.

Tot i que algunes veus van criticar que es tractava d'una sèrie massa convencional per endur-se l'Emmy, Schitt's creek barreja situacions absurdes amb relacions entranyables i un contundent discurs sobre la diversitat sexual.

'What we do in the shadows' (HBO)

Vampirs sobrenaturals però molt humans

Amb estil de fals documental, aquesta comèdia de la HBO segueix el dia a dia –o més aviat les nits– de tres vampirs força patètics –el Nando, el Laszlo i la Nadja– que viuen en una gran mansió en ruïnes de Staten Island. Comparteixen casa amb el Guillermo, el servent del Nando, i Colin Robinson, un vampir energètic que xucla l'energia dels humans avorrint-los fins a l'extenuació. Després de molt temps sense fer res de bo, els tres vampirs reben l'encàrrec de conquerir el món començant per Staten Island.

Humor surrealista, negre i passat de voltes que recorda el de la britànica The IT Crowd i, de fet, les dues comèdies comparteixen un actor, Matt Berry, que aquí interpreta el vampir Laszlo. La sèrie, que va estar nominada a l'Emmy a millor comèdia, es basa en la pel·lícula homònima de Jemaine Clement i Taika Waititi ( Jojo Rabit).

'Superstore' (Amazon)

Les bondats dels companys de feina

Amb l'arribada de la pandèmia també ha arribat el teletreball, una opció que permet esquivar aquell company de feina pesat però que també ens deixa sense les bondats de treballar en equip. Superstore és el remei contra l'enyorança laboral. Protagonitzada per America Ferrera i Ben Feldman, s'ambienta en un supermercat de Sanit Louis, a Missouri, on els treballadors passen llargues i mal pagades jornades junts.

Superstore segueix el patró de les sèries que han explotat els lligams entre els companys de feina, com The office, Brooklyn Nine Nine o Parks and recreation. De moment, Amazon té quatre de les cinc temporades emeses.

Altres propostes

'Els Durrell' (Filmin). Les aventures d'una família anglesa que a finals dels anys 30, abans de la Segona Guerra Mundial, es trasllada a l'illa grega de Corfú. Basada en les novel·les de Gerald Durrell.

'Crashing' (Netflix). Abans de triomfar amb Fleabag, Phoebe Waller-Bridge va escriure i protagonitzar aquesta curta comèdia sobre un grup d'amics que viuen en un hospital abandonat.

'Derry Girls' (Netflix). Amb el conflicte d'Irlanda del Nord com a teló de fons, l a sèrie segueix la vida de l'Erin i les seves amigues, per a les quals la policia armada, els punts de control de l'exèrcit britànic i els murs de pau són la realitat quotidiana.

'The IT Crowd' (Netflix). Amagats en un soterrani, els avorrits informàtics d'una empresa de Londres s'inventen mil maneres de passar el temps i desesperen la seva cap, que no té ni idea d'informàtica.

'Lovesick' (Netflix). Comèdia romàntica sobre un noi a qui li detecten clamídia. Després del diagnòstic, contactarà amb totes les seves parelles sexuals prèvies per informar-les del cas.

'The office' (Amazon). El clàssic de les comèdies sobre relacions laborals, ple de moments d'incomoditat i surrealisme.