Les 12 millors sèries del 2020

El 2020 serà un dels anys en què més continguts de plataformes haurem consumit. Les sèries –ja fossin de ficció o documentals– han sigut un salvavides durant els mesos de confinament i ara que encarem el final de l'any arriba el moment de recordar-ne les més destacades. L’equip de seriòfils de l’ARA –format per la secció de Mèdia, les crítiques Eulàlia Iglesias i Mònica Planas, els periodistes de Cultura Núria Juanico i Xavi Serra, i la cap d’Estils Thaïs Gutiérrez– ha elaborat un rànquing del millor de l'any que demostra que, a vegades, les millors sèries no són les més esperades sinó les que ens agafen per sorpresa.

1. 'How to with John Wilson'

Temporada 1 / HBO

Ningú l'esperava però John Wilson ja és una presència imprescindible per a molts espectadors. Parapetat rere la seva càmera, Wilson s'acosta a aquelles coses aparentment mundanes i supèrflues, com ara una bastida, per acabar teixint una xarxa d'històries –algunes de tendres, unes altres de sorprenents o directament delirants– que sovint passen inadvertides per culpa de les presses diàries. Aquesta sèrie documental està gravada a Nova York però es podria reproduir a qualsevol ciutat del món. L'últim capítol, per cert, és un dels que més bé resumeixen l'astorament col·lectiu que tots vam patir al principi de la pandèmia.

Per a qui? Per a curiosos de l'ànima humana i amants de les històries aparentment mínimes.

Una sèrie que marxa deliciosament de carril

2. 'Podría destruirte'

Temporada 1 / HBO

Al primer episodi de Girls, el personatge de Lena Dunham assegurava que podia ser la veu de la seva generació. Bé, Michaela Coel, creadora i protagonista de Podría destruirte, és sense cap mena de dubte una de les veus més potents de la seva generació. Amb la seva segona sèrie com a autora, Cole s'endinsa en les profunditats de les conseqüències d'una agressió sexual i, sobretot, posa damunt la taula la qüestió del consentiment en les relacions sexuals actuals amb un ventall d'experiències que permeten abordar el tema des de diferents punts de partida. Podría destruirte és un cop damunt la taula no només per la seva temàtica, sinó també pel seu estil narratiu.

Per a qui? Per als que agraeixen històries punyents i volen descobrir una de les creadores que ha marcat el 2020.

3. 'Normal people'

Minisèrie / Starzplay

Quantes vegades hem hagut de sentir la cantarella "el llibre era millor que la pel·lícula"? Amb Normal people, adaptació de la novel·la de Sally Rooney, corríem el risc que la cançoneta tornés a sonar. Però els astres es van alinear i la minisèrie té poc o res a envejar al llibre gràcies a uns protagonistes que aconsegueixen insuflar vida a la parella protagonista –la Marianne i el Connell– sobre la qual pivota absolutament tota la trama. La delicadesa de la seva imatge i les interpretacions subtils de Paul Mescal (nominat a l'Emmy al millor actor de minisèrie) i de Daisy Edgar-Jones fan d'aquesta sèrie una de les imprescindibles de l'any.

Per a qui? Per a romàntics de pedra picada i estetes.

4. 'The Crown'

Temporada 4 / Netflix

Cal enaltir cada nova temporada de The Crown? Bé, si totes tenen el nivell de la quarta entrega, sí. Més enllà de les pseudopolèmiques generades per l'entrada en escena de Lady Di i algunes crítiques a la interpretació de Gillian Anderson com a Margaret Thatcher, la sèrie aconsegueix explicar una de les èpoques més conegudes de la família Windsor sense caure en el sensacionalisme. Emma Corrin, desconeguda per al gran públic, ha aconseguit ficar-se els espectadors a la butxaca amb la seva encarnació de la "princesa del poble".

Per a qui? Per als amants de les narracions clàssiques però efectives i interessats en la història.

5. 'The good fight'

Temporada 4 / Movistar+

Ja fa temps que Robert i Michelle King van demostrar que no tenien por de cap tema i que els agradava ser entremaliats. En aquesta temporada han imaginat com serien els Estats Units si Donald Trump no hagués guanyat i Hillary Clinton hagués sigut presidenta, i han jugat amb el cas de Jeffrey Epstein. La pandèmia va fer que aquesta temporada quedés escapçada i només tingués set episodis, una entrega que va passar en un sospir i que ens va deixar amb ganes de més Diane Lockhart.

Per a qui? Per als que gaudeixen amb els jocs que barregen realitat i ficció i volen entendre els Estats Units de Trump.

Gloriosa quarta temporada De ‘The good fight’

6. 'Ted Lasso'

Temporada 1 / AppleTV+

En un any en què l'ànim general ha sigut molt baix, Ted Lasso s'ha convertit en el raig d'esperança que ha il·luminat el cor de molts espectadors. Jason Sudeikis interpreta l'entranyable entrenador Ted Lasso, un home que creu en la bondat humana i la posa en pràctica sempre que pot. Tot i no saber ni un borrall de futbol, Lasso s'instal·la a Londres per entrenar un equip ple de futbolistes que se'l miren amb desconfiança. Assedegats de bones notícies, són molts els espectadors que s'han deixat endur pel bany d'optimisme que és Ted Lasso.

Per a qui? Per als que necessitin riure i tenir l'esperança que el món pot ser una mica millor del que és.

7. 'Jeffrey Epstein: filthy rich'

Sèrie documental / Netflix

Impossible veure aquesta sèrie documental sense que se't regiri l'estómac o pateixis un atac d'indignació. En només quatre episodis, la producció dirigida per Lisa Bryant deixa al descobert la xarxa de tràfic sexual de noies menors d'edat posada en marxa per Jeffrey Epstein i encoberta per la seva colla d'amics rics i poderosos com Donald Trump i el príncep Carles, partícips dels abusos. El treball explica de manera entenedora com moltes de les víctimes es van convertir en col·laboradores fent de reclutadores de més noies fins a crear una cadena infinita d'abusades.

Per a qui? Per a qui vulgui entendre com el poder sempre troba la manera de sortir-se amb la seva.

8. 'Antidisturbios'

Temporada 1 / Movistar+

Rodrigo Sorogoyen explora les misèries d'un dels cossos de seguretat menys estimats per l'opinió pública, els antiavalots, amb un thriller que aguanta el nervi i la tensió des del primer episodi fins a l'últim. Antidisturbios ha sigut la consagració de Vicky Luengo, que brilla com a Laia, l'agent d'afers interns que intenta aclarir què va passar en un desnonament amb final tràgic en què van participar sis antiavalots. Els antiavalots són l'excusa per examinar un dels aspectes de la societat espanyola que més fascinen Sorogoyen i Isabel Peña: la corrupció.

Per a qui? Per a pacifistes convençuts que necessiten refermar-se en els seus principis.

9. 'Patria'

Minisèrie / HBO

Era una de les sèries més esperades de l'any i no ha decebut, malgrat que cap al tram final perd una mica de la força. El llegat més destacat d'aquest drama que tracta l'impacte del terrorisme en la societat basca són les actuacions d'Elena Irureta i Ane Gabarain, els dos pilars sobre els quals es recolza la història escrita per Fernando Aramburu. Només per elles ja val la pena aproximar-se a la sèrie d'Aitor Gabilondo.

Per a qui? Per als que no s'espanten davant de drames que toquen la fibra.

10. 'La conjura contra América'

Minisèrie / HBO

David Simon és el cronista televisiu de les contradiccions vitals dels Estats Units. Després de The deuce, el de Baltimore va assumir el repte, junament amb Ed Burns, d'adaptar la novel·la en què Philip Roth plantejava una ucronia en què l'aviador i simpatitzant nazi Charles Lindbergh s'imposava a l candidat demòcrata Franklin D. Roosevelt en les eleccions del 1940. Un relat que mostra l'entrada del populisme als Estats Units (i en què es poden trobar paral·lelismes amb els anys de govern de Trump) i que recorda que el país no està lliure de taques en el seu historial.

Per a qui? Per a seguidors irredempts de Simon i i fans del "què hauria passat si...?"

'La conjura contra América': abans jueu o nord-americà?

11. 'Mrs. America'

Minisèrie / HBO

Mrs. America demostra que, malgrat que creiem el contrari, encara som a les beceroles d'assolir la plena igualtat entre homes i dones i que algunes de les reivindicacions feministes actuals no són gaire diferents de les que es feien fa seixanta anys. La minisèrie arrenca amb el relat de la lluita per aprovar als Estats Units l'Esmena d'Igualtat de Drets (ERA) explorant la figura d'una de les seves opositores més furibundes, Phyllis Shaffly, i continua recordant algunes de les activistes feministes més destacades dels Estats Units, algunes del tot desconegudes fora del país. Una ficció que reuneix un dels repartiments femenins més corals i contundents de la televisió actual en què, a banda de Cate Blanchett, hi brillen Rose Byrne, Margo Martindale i Uzo Aduba.

Per a qui? Per a qualsevol persona que cregui en la igualtat de drets (i també per a aquells que la neguen i necessiten una lliçó d'història).

12. 'Gambito de dama'

Minisèrie / Netflix

Potser no és la millor sèrie de l'any però és l'autèntic fenomen seriòfil del 2020. La presència captivadora d'Anya Taylor-Joy, que ha viscut un dels seus millors anys professionals, ha fet que la història de la jugadora d'escacs Beth Harmon s'hagi convertit en l'addicció televisiva de milers d'espectadors de tot el món. A més de la interpretació de l'actriu britànico-argentina, la sèrie té a favor seu una ambientació cuidada fins a l'últim detall.

Per a qui? Per als que busquen històries entretingudes i personatges femenins amb pes.