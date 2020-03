Cancel·len el MIPTV i ajornen Canneseries fins a l’octubre pel coronavirus

Els organitzadors del MIPTV, un dels mercats televisius més importants del món, han cancel·lat l’edició d’aquest any del certamen, que s’havia de fer a Canes entre el 30 de març i el 2 d’abril, argumentant “preocupacions relatives al coronavirus”. “Molts dels nostres clients han mostrat la inquietud per viatjar en aquest moment”, explica en un comunicat Paul Zilk, màxim responsable de l’empresa organitzadora, Reed Midem. Tenint en compte que a l’octubre la ciutat francesa ja acull un altre gran mercat televisiu, el MIPCOM, Zilk considera que no era “factible” reprogramar l’esdeveniment en un altre moment de l’any, i per aquest motiu s’ha optat per anul·lar-lo.

En canvi, el festival Canneseries, que des del 2018 se celebra en paral·lel al MIPTV, s’ha ajornat fins a la tardor, coincidint amb les dates del MIPCOM. “La nostra responsabilitat és protegir la salut dels convidats, els professionals i el públic”, ha dit la presidenta del festival, Fleur Pellerin.