El missatge del rei guanya quota de pantalla, però no arriba als registres del seu pare

Menys espectadors però més quota de pantalla. El missatge de Nadal de Felip VI va reunir 7.944.000 milions d'espectadors a alguna de les 30 cadenes que el van emetre en simultani. Això suposa una caiguda d'uns 200.000 espectadors respecte els 8.139.000 de l'any passat. Però, en haver-hi menys persones al davant del televisor, el 'share' d'aquest cinquè missatge nadalenc va pujar del 65,7% al 70,6%. Amb tot, és una quota de pantalla que queda per sota de la majoria dels discursos de Nadal del seu pare i antecessor. Només en el període final del seu regnat, entre 2010 i 2013, Joan Carles va caure per sota del 70%.

Una altra comparativa possible són els missatges extraordinaris de Felip VI, que van obtenir millors resultats que el d'aquest Nadal. Així, el del 3 d'octubre de l'any passat va ser seguit pel 76,6% dels espectadors i el del 2 de juny del 2014, el seu primer ja com a rei, un 79,3%. Dels set missatges, doncs, aquest últim és el quart tant en nombre d'espectadors i com en quota.

A Catalunya, les dades són ben diferents, ja que es nota l'impacte de no tenir TV3 emetent el discurs. El 'share' es va quedar en un 47,5%, mentre que al canal públic, durant aquells minuts, la quota s'enfilava fins al 27,2%, molt per sobre de la seva mitjana mensual. Per comunitats, Castella i Lleó, el País Valencià i Balears van ser les que van seguir amb més intensitat l'emissió reial. On va tenir menys seguiment va ser al País Basc, amb el 45,8%, també sense el suport de la televisió autonòmica.

L'anàlisi per perfils mostra que el missatge del rei fa més forat entre el públic femení i de més de 64 anys.