El missatge del rei supera el 70% de quota tant a Espanya com a Catalunya

Un 70,3% a Espanya i un 70,4% a Catalunya. Aquesta va ser la quota de pantalla que va aconseguir, aquest dilluns a la nit, el missatge que va oferir el rei Felip VI amb motiu de la crisi del coronavirus. En total, 14.613.000 espanyols van estar pendents de les paraules del monarca i, entre aquests, 2.238.000 eren catalans.

Aquestes xifres situen Catalunya en el setè lloc del rànquing de comunitats autònomes que més pendents van estar del discurs del rei, per darrere de Castella i Lleó (80,2%), Castella-la Manxa (77,2%), Madrid (75,9%), Aragó (74,4%), el País Valencià (71%) i les Balears (70,5%), segons les dades difoses per Barlovento Comunicación. A l'extrem contrari hi ha el País Basc, on el discurs del rei va concentrar només el 53,2% de l'audiència. Cal tenir en compte que la televisió pública basca, ETB, no va emetre el missatge.

A Catalunya, en canvi, el van oferir tant TV3 com el 3/24 (que, des de fa uns dies, comparteixen exactament la mateixa programació), i ho van fer, a més, just a l'inici del Telenotícies vespre, que sol ser el programa més vist del dia. El canal públic català no dona des de fa uns anys el tradicional discurs de Nadal del monarca, però sí que va oferir el del 3 d'octubre del 2017 i, ahir, aquest centrat en el coronavirus. Entre les dues cadenes, el discurs de Felip VI va sumar 726.000 espectadors i un 22,9% de share. Això va convertir TV3 en la preferida, amb diferència, per seguir aquest espai des de Catalunya. Per darrere s'hi van col·locar Telecinco (426.000 i 13,4%), La 1 (363.000 i 11,4%), Antena 3 (357.000 i 11,2%) i La Sexta (244.000 i 7,7%).

Amb tot, l'emissió per TV3 del discurs de Felip VI no va liderar el dia: el Telenotícies vespre va arribar als 911.000 seguidors i al 28,6% de quota de pantalla mitjana, i el del migdia va tenir 847.000 espectadors i un 32,7% de share.

Pel que fa a Espanya, la cadena més sintonitzada per sentir les paraules del monarca va ser La 1, que va tenir 3.312.000 espectadors i un share del 15,9%. La van seguir Telecinco (3.167.000 i 14,9%), Antena 3 (2.945.000 i 12,6%) i La Sexta (1.949.000 i 10,4%). TV3, amb els seus 612.000 espectadors (sense comptar els del 3/24) va ser la cinquena cadena de tot Espanya amb més audiència en els set minuts que va durar aquesta emissió (de 21 h a 21.07 h), i va assolir un 3,5% del share global estatal.