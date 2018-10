El misteri del Tribunal Suprem que parlava

260x366

Avui cal cofar-se la 'deerstalker', aquella gorra de caçador popularitzada per Arthur Conan Doyle a les seves novel·les de Sherlock Holmes, i també aferrar-se a la pipa. Perquè cal resoldre un misteri. El diari 'El Mundo' obre la seva portada a cinc columnes amb un titular en forma de cita: "S'està assimilant com a normal la destrucció de l'estat de dret". No se'ns informa, en el títol, de qui sosté aquesta informació. Però com que el subtítol és "Els magistrats de la sala penal veuen «d'extraordinària gravetat» que el govern qüestioni el delicte de rebel·lió", cal suposar que el subjecte són, també, els jutges de l'alt tribunal. (Alt com un impost d'hipoteques, per exemple).

Ara bé, ¿és versemblant que 'El Mundo' hagi consultat tots els supremíssims jutges, per substanciar la posició compartida de tots ells? No pas. El més probable és que hagi parlat amb un o dos d'aquests magistrats i es quedi amb allò que li interessi. A l'interior es parla del genèric "les fonts consultades", etcètera. El Suprem és un òrgan col·legiat, amb setze magistrats presidits pel jutge Manuel Marchena. El diari fa trampa quan suggereix una posició col·lectiva i compartida, ja que no presenta cap prova que això sigui efectivament així. Tenint en compte que els jutges hi arriben des del Consell General del Poder Judicial, i per tant tenen ascendència política, és fàcil que hi hagi postures personals properes al PP i d'altres més afins al PSOE.

Una última qüestió. Si un president de govern trenca l'estat de dret només pel fet d'opinar sobre què entra i què no entra en un delicte difús com el de rebel·lió, ¿no ho fa també el jutge que, des de la impunitat de l'anonimat, utilitza la portada que li ofereix un diari per buidar el pap contra el màxim responsable del poder executiu? Investiga això, Sherlock.