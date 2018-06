El misteri de les divuit queixes clòniques contra Catalunya Ràdio

260x366

Diu ' Crónica Global': "El CAC avala l'independentisme de Terribas tot i rebre 18 queixes en un dia". El primer que cal dir és que, òbviament, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ni avala ni deixa d'avalar la ideologia d'una persona. Però va, acceptem que el titular vol expressar que Terribas fa evident la seva postura política en antena (en uns espais, convé recordar-ho, que són editorials i duen la firma de l'autora). El segon problema del titular té a veure amb la naturalesa d'aquestes divuit queixes. Un cop d'ull a l'acord del CAC permet comprovar que l'organisme va rebre divuit correus electrònics, tots amb el mateix text, repetit una vegada i una altra, de la qual cosa en surten dues hipòtesis. a) Els unionistes, que tant denuncien el presumpte adoctrinament catalanista, han sucumbit ells mateixos al pensament únic, de manera que s'expressen tots fil per randa amb les mateixes paraules. b) Es tracta del mateix missatge copiat i enganxat divuit vegades a divuit remitents per inflar la xifra i permetre titulars tramposos com aquest. Jo m'inclino per l'opció 'b'. A més, encara s'ha de veure si efectivament responen a divuit persones físiques diferents: el CAC no exigeix que cada correu electrònic s'acompanyi d'un DNI diferent. Així que algú podria crear divuit adreces per fer bullir l'olla cada cop que s'irrita per un contingut de TV3 o Catalunya Ràdio. O, posats a pensar malament, cada cop que algú li demana que s'irriti, no sé si m'explico.

Àlbum de titulars

"Rafa Nadal segueix lluitant contra l'alopècia" (Suplement 'La Otra Crónica', d''El Mundo', amb l'avanttítol "Carència estètica", el subtítol "El tenista podria necessitar un retoc" i vuit paràgrafs de detalls imprescindibles i vitals sobre l'evolució capil·lar de l'esportista.)