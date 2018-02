El misteri de la suposada censura a Twitter

“A Espanya ens va especialment bé”. Aquest vindria a ser el motiu que explica les sobtades fluctuacions en la quantitat de seguidors que diversos usuaris populars de Twitter fa dies que denuncien, tot atribuint-les a una suposada censura de les posicions públiques favorables al sobiranisme per part de l’empresa. Fonts de Twitter indiquen que els increments massius d’audiència són fruit del nou algoritme de recomanacions de perfils als usuaris nous quan es donen d’alta, i ara n’estan tenint moltes, tot i que no detallen la quantitat. En canvi, les pèrdues de seguidors es deuen a l’algoritme de neteja a l’engròs de perfils ficticis o ofensius, que reconeixen que potser no funciona tan bé com voldrien. En qualsevol cas, Twitter nega que estigui censurant ningú per la seva orientació política, i jo tendeixo a creure’ls: fer-ho seria perjudicial per al seu model de negoci.

La incidència em porta a recomanar-vos dues coses. Una: no confieu la difusió de les vostres idees en exclusiva a cap xarxa social; recordeu que no controleu els algoritmes que determinen la vostra visibilitat. I dues: si l’evolució de la vostra audiència a Twitter us amoïna tant, apunteu-vos a algun servei que us permeti detectar les possibles anomalies i disposar de dades concretes abans de denunciar conspiracions. Jo faig servir les versions gratuïtes de TweepsMap (cada setmana m’envia per correu electrònic una llista de tots els usuaris que m’han començat a seguir o han deixat de fer-ho) i Unfollower Stats (genera gràfics històrics d’audiència i té apli mòbil per a iOS que, si vols, t’avisa en temps real cada vegada que perds un seguidor), però n’hi ha d’altres.

Per cert, el meu interès per la suposada censura de Twitter ha tingut un benefici col·lateral: per demostrar-me que no tenen res contra els usuaris catalans, l’empresa també ha investigat la meva queixa paral·lela sobre la desaparició de la possibilitat de traduir automàticament a altres idiomes els tuits escrits en català i han comprovat que, efectivament, hi havia un error a la plataforma que s’han compromès a corregir en 24 hores. Demà ho veurem.