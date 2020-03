Només el 23% dels directors de 200 mitjans d'arreu del món són dones

Només el 23% dels directors d'un total de 200 mitjans analitzats en 10 mercats són dones. Aquesta és una de les conclusions a què ha arribat un estudi sobre desigualtat de gènere als mitjans de comunicació dut a terme per Reuters Institute for the Study of Journalism. Aquesta anàlisi agafa una mostra estratègica de 200 grans empreses online i offline en deu mercats de quatre continents. Concretament, dels deu principals mitjans en línia i deu offline en cadascun d'aquests deu mercats, entre els quals hi ha els Estat Units, el Regne Unit, el Brasil, el Japó, Corea del Sud, Sud-àfrica, Finlàndia, Mèxic, Hong Kong o Alemanya i en els quals no hi és Espanya.

El fet que les dones no siguin ni una quarta part del total de directors dels mitjans és especialment greu si es té en compte que les dones suposen un 40% dels periodistes dels deu mercats analitzats. També resulta particularment injusta a països com el Brasil i Finlàndia, on hi ha més dones que homes exercint el periodisme. Excepte a Sud-Àfrica, en la resta de països la quantitat de dones treballant com a periodistes és considerablement més gran que la de dones liderant mitjans.

A més a més, l'estudi també assenyala que el percentatge de dones líders varia significativament entre els mercats analitzats. Al Japó, per exemple, no s'hi detecta ni una sola dona al comandament en els grans mitjans de la mostra. A Sud-àfrica, en canvi, un 47% dels líders de les redaccions són dones.

En una mirada més àmplia sobre el percentatge de dones en els llocs jeràrquics dels mitjans, l'estudi no identifica cap correlació significativa entre aquest índex i el d'igualtat de gènere a nivell social, cosa que indica que els mitjans van a la cua de la societat. Països com Alemanya i Corea del Sud, que estan ben posicionats en l'índex d'igualtat de gènere de l'ONU, tenen molt poques dones liderant mitjans.

Per acabar, cal destacar que hi ha una notable fluctuació en la quantitat de gent que obté informació de mitjans liderats per dones. El percentatge d'usuaris online que consumeixen informació d'almenys un mitjà liderat per una dona va des d'un elevadíssim 77% a Sud-àfrica fins a un 0% al Japó.