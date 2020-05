Un ‘Ja t’ho faràs’ per als més joves

Després d’haver explicat com es poden fabricar més de 300 objectes amb materials reaprofitats, a Rafel Vives encara no se li han acabat les idees. Un any i mig després de tancar el Ja t’ho faràs, el presentador d’aquell programa de manualitats reapareix al capdavant de Món maker, un nou format amb un plantejament molt semblant però orientat als espectadors més joves, i que s’emetrà al canal Super3 cada dissabte, a partir d'aquesta setmana, a les 9.30 h. En aquest cas, Vives no serà l’únic qui entrarà al taller, sinó que la cara principal de l’espai serà la de la youtuber Juliana Canet. Tots dos, a més, comptaran amb l’ajuda del Bot, el robot que s’encarrega del magatzem de materials que faran servir per a les construccions.

“Em pensava que era bastant manetes, perquè sempre he sigut molt de dibuixar, però resulta que no ho era tant. No soc gaire traçuda, però hi poso moltes ganes, que és la cosa més important”, diu Canet a l’ARA. De totes maneres, la presentadora està convençuda que els espectadors que intentin seguir les seves indicacions des de casa se’n sortiran sense gaires problemes. Això sí, amb l’ajuda d’algun adult.

Tal com explica Vives, en els trenta minuts de cada capítol de Món maker es proposen quatre manualitats. Canet es fa càrrec de la principal, que es va desenvolupant al llarg de l’emissió i que és la més complexa: entre altres coses, fabricarà un caiac, una guitarra o una andròmina per a una cursa de Festa Major. De fet, ella també necessita sovint el suport de Vives, que interpreta el paper de l'oncle.

En canvi, les tres propostes restants, de les quals s’encarrega Vives, són molt més senzilles i, segons Canet, sí que són assumibles per a "un infant sol". La youtuber assenyala que el programa està pensat sobretot per a nens d’entre 8 i 12 anys, aproximadament, tot i que “el pot mirar tothom”. Vives eixampla una mica més la forquilla: “Des de nens de tres anys fins a joves de cent”.

Fer funcionar el cervell

Rafel Vives havia treballat d'actor, guionista, director de teatre, attrezzista i escenògraf, entre més feines, però fins ara mai havia creat un format televisiu. “ Món maker és un projecte meu des de zero. Era una cosa que volia provar i m’ho he passat molt bé. Ha sigut molt satisfactori i he tingut la sort que a la Juliana li entusiasmés tant i que ho hagi fet tan bé”, explica Vives, que dirigeix l’espai juntament amb Rosa Domingo. La idea, diu, la va tenir durant l’última temporada del Ja t’ho faràs, emesa a TV3 la tardor del 2018. “Tenia ganes de fer un programa més enfocat als nens. Tenia interès per fer-lo perquè en aquesta època ultradigital no es perdés fer coses amb les mans, que fa buscar solucions contínuament i fa funcionar el cervell”, destaca.

Pel que fa als continguts, doncs, Món maker “segueix la filosofia del Ja t’ho faràs”. És a dir: “Fer treballs manuals o construccions utilitzant materials reutilitzats, coses que tenim per casa o que podem trobar al carrer”. Però l’embolcall és molt diferent: “Tindrà un estil propi: en termes de muntatge i edició, ens acostem al món de YouTube, però amb la qualitat de fer-ho en un plató de televisió. Hem utilitzat un llenguatge molt actual”, diu Vives. Canet afegeix: “Beu totalment de les xarxes. Hi hem incorporat elements del món d’internet, com els gifs, coses repetides... I sempre hi ha una intro i un ending meus, en què faig de youtuber”.

El programa, produït per El Terrat, arriba en un moment en què les manualitats han reentrat amb força en moltes cases a causa del confinament, però això és fruit de la casualitat, perquè els capítols estaven a punt per emetre's des del gener. “M’hauria agradat que s’estrenés fa dues setmanes. De fet, s’havia d’estrenar abans, però la situació actual ha fet que s’endarrerís”, diu Vives.