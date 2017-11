155: mordassa digital cap a l’exterior

Entre les activitats de la Generalitat que el govern espanyol s’ha afanyat a fulminar mitjançant l’aplicació de l’article 155 hi ha el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Aquest organisme, conegut com a Diplocat i successor de l’antic Patronat Català Pro Europa, tenia la missió d’explicar la realitat del nostre país a l’opinió pública internacional. Però a partir del 28 d’octubre, els seus responsables han estat acomiadats, l’adreça web Diplocat.cat ja no respon i el perfil @Diplocat ha desaparegut de Twitter. Ni tan sols és possible consultar les accions anteriors al dia de la dissolució.

La incomoditat de l’Estat amb la projecció internacional de Catalunya és més que coneguda. En són una mostra les periòdiques informacions esbiaixades als mitjans espanyols sobre el cost de les ambaixades catalanes a l’estranger, que també han estat tancades, han vist cessat el seu personal i han caigut de la web Gencat.cat sense deixar rastre.

Però hi ha una dada de l’entorn digital molt reveladora de l’interès del govern espanyol a interferir la visibilitat internacional de Catalunya: la tarda del diumenge 1 d’octubre, mentre més de dos milions de ciutadans fèiem mans i mànigues per ficar una papereta en una urna, els guàrdies civils que ocupaven des del dia abans el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) per impedir el funcionament de les aplicacions de gestió electoral van rebre una segona llista d’adreces IP per afegir a les dels centres de votació que ja vigilaven des de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Inicialment els tècnics de l’Agència temien que el jutge volgués espiar el trànsit d’internet al Palau de la Generalitat, però aviat van descobrir que les noves adreces que interessaven tant a l’Estat eren les del Diplocat. Algú pretenia saber amb qui de fora es comunicava el govern -i, potser, impedir aquestes comunicacions-. Tant li fa que les delegacions fossin adscrites al departament d’Exteriors i no al Consell de Diplomàcia. Es tractava d’evitar que el món ens mirés i veiés el que passava. Convé tenir-ho present ara que les entitats han convocat a omplir Brusel·les el 7 de desembre sota el lema “Europa, desperta’t; ajuda Catalunya”.