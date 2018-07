Una mort, una resurrecció, uns supervivents i molts naixements

Des del setembre fins ara ha mort Merlí, ha ressuscitat (i amb molta força) Operación Triunfo i Supervivientes s’ha convertit en el gran bot salvavides de Telecinco enmig del naufragi general dels seus programes de més èxit. I entre els nous formats n’hi ha que s’han guanyat ràpidament la complicitat de l’audiència, com FAQS, Està passant o Fariña, i altres que ja han caigut en l’oblit, com el fracassat Singles XD o el polèmic ¿Cómo lo ves? Aquest és el balanç de la temporada 2017-2018 a la televisió, canal per canal.

TV3

La nova graella permet al canal públic tancar la crisi d’audiència

TV3 va estrenar la temporada amb una graella renovada, i deu mesos després el balanç és molt positiu: la temporada es tancarà amb un 14,3% de share mitjà, més de tres punts per sobre del curs passat. La majoria de les noves propostes de la televisió pública han funcionat. Entre els programes d’emissió diària destaca el bon rendiment de l’ Està passant, que ha tingut una quota de pantalla mitjana del 17% i s’ha consolidat com a líder indiscutible de la seva franja. A la tarda, l’aposta inicial de Tarda oberta va tenir una arrencada molt dolenta, però va acabar per sobre del 13%. La cancel·lació de l’espai per motius pressupostaris va deixar lloc al Tot es mou, que s’ha situat en un 13,5% de share, cinc punts per sobre de l’última temporada de Divendres. Pel que fa a la telenovel·la, Com si fos ahir ha mantingut una tendència clarament alcista i tancarà el seu primer curs al voltant del 16%. Tot i empitjorar els registres de La Riera, no té rival a la sobretaula. I a la franja matinal, la nova versió d’Els matins ha donat un nou impuls al format, que la temporada passada havia caigut fins al 10,9% i ara supera el 20%. La gran decepció del curs va ser A tota pantalla, cancel·lat després de només set entregues amb un 6,4% de share mitjà. En canvi, la connexió amb el 3/24 a què TV3 va recórrer per substituir-lo voreja el 10%.

Pel que fa al prime time, el gran encert de la temporada ha sigut Preguntes freqüents, que ha revitalitzat les nits de dissabte i ha sigut líder gairebé sense cap excepció amb quotes que sovint han superat el 20%. En el capítol de ficció, la inesperada mort de Merlí va acomiadar una sèrie d’èxit que va mantenir els bons resultats fins al final (la tercera temporada va fer un 17,7%), però que ràpidament va trobar una bona substituta: Benvinguts a la família va ser la millor estrena de ficció a TV3 en una dècada, i encara que les xifres van anar baixant va tancar amb una mitjana superior al 16%.

On més ha fluixejat la cadena pública és en l’entreteniment. De les novetats de la temporada, només Quatre gats (amb un 15%), Matriculats (amb un 14,5%) i Cases d’algú (també amb un 14,5%) superen la mitjana del canal. En canvi, formats com De bon humor (9,6%), Estàs igual (10%), Al cotxe (8,7%) o Katalonski (que va començar fort però s’ha anat desinflant i ara se situa en el 13,6%) no han estat a l’altura. El programa sobre sèries Enganxats va passar desapercebut a les tardes de diumenge i es va acomiadar amb un 6,8% de mitjana, i el cultural This is art ha obtingut un 7,9%.

8TV

Els substituts de Cuní no poden igualar les seves dades

El canal del Grupo Godó va començar la temporada amb tres novetats: Catalunya directe, Fora de joc i la nova versió de 8 al dia, amb Jordi Armenteras i Laura Rosel com a substituts de Josep Cuní. La primera va ser cancel·lada abans de Nadal; la segona, per Setmana Santa, i la tercera va ser reformulada a mitjans d’abril per deixar pas a La nit a 8TV. El programa que presenta Ramon Rovira, però, tancarà la temporada amb un 3,1% (menys de la meitat del 6,7% que va fer Cuní en el seu últim any), mentre que 8 al dia, en el nou horari, ha caigut fins a l’1,5%. Tot plegat ha fet que 8TV tanqui la temporada amb un 2,1% de share mitjà (1,1 punts menys que fa un any) i amb una gran dependència de l’Arucitys, que en la seva última temporada en aquest canal hi ha aportat el 36% de l’audiència, malgrat que la seva quota ha baixat un punt i s’ha quedat en el 5,1%.

Telecinco

Un format que sobreviu al pas del temps (i altres que no)

El gran èxit de la temporada de Telecinco ha sigut Supervivientes, un format que, malgrat que ja acumula 17 edicions, no mostra símptomes de debilitat: aquest any va arribar al 29,2% de quota a Espanya. No pot dir el mateix Gran Hermano, que va rebaixar en quatre punts el seu pitjor registre i es va quedar amb un 14,3%, un resultat totalment insuficient per a un format acostumat a arrossegar grans masses de públic. Un fenomen similar ha passat amb La Voz, que en la seva última edició a Mediaset (a partir de la pròxima temporada s’emetrà a Antena 3) va obtenir un 17,8%, sis punts menys que el curs passat. Com a mínim, però, el concurs de talents es va situar per sobre de la mitjana del canal (13,5%), cosa que no es pot dir de Factor X : el concurs va començar bé però va caure per sota del 10% durant la segona meitat de la temporada, i finalment s’ha quedat amb una mitjana del 13%.

Entre les sèries, l’única estrena que ha triomfat és El accidente, que es va anotar un 16,3% de share. La verdad se situa de moment en un 14,2%, però amb tendència a la baixa, i Ella es tu padre es va acomiadar al desembre amb un 11,2% sense ni tan sols haver pogut completar la temporada. S’espera que els episodis restants es vegin durant l’estiu.

Més enllà del prime time, el canal de Mediaset té un problema al migdia: després d’enviar a Cuatro l’històric Mujeres y hombres y viceversa, incapaç de mantenir el ritme de La ruleta de la suerte d’Antena 3, va provar sort amb una versió familiar de Pasapalabra que no va passar del 8,9%. Al juny, el concurs va ser rellevat per l’espai d’actualitat Ya es mediodía, que ha empitjorat els registres i se situa en un 7,4%.

En qualsevol cas, la cadena acabarà la temporada amb grans resultats gràcies al Mundial, que li garanteix audiències molt elevades cada dia, independentment del matx que ofereixi: tots els partits emesos fins ara a Telecinco, menys un, han superat el 25% de quota a l’Estat.

Antena 3

La cadena es consolida com el gran referent de la ficció en obert

Atresmedia ha aconseguit posicionar el seu segell de ficció com una marca de qualitat, fins al punt que ha començat a produir sèries per a altres plataformes. I les que es queda per a la seva pròpia graella li aporten, en general, moltes satisfaccions. L’exemple més clar és La catedral del mar, que s’acosta als 3 milions d’espectadors de mitjana al conjunt d’Espanya, amb una quota de pantalla del 18% (malgrat perdre seguidors cada setmana), però produccions més modestes també li han donat grans resultats. És el cas de Cuerpo de élite (16,4%) o de Fariña, que més enllà del 16,2% de share que va obtenir es va convertir en un petit fenomen social. Durant el tram inicial de la temporada també va ser ben rebuda Tiempos de guerra (15,5%), i El incidente, malgrat la poca confiança que hi tenia dipositada la cadena, va fer un meritori 12%, només una dècima per sota de la mitjana d’Antena 3 aquest curs. La gran decepció en aquest camp va ser Apaches, que es va quedar amb un 8,5%, mentre que La casa de papel, que s’havia estrenat amb èxit la primavera de l’any passat, no va poder mantenir el ritme després de l’estiu i va caure a l’11,1%. Pel que fa a les sèries nord-americanes, que solen tenir problemes quan s’emeten als canals generalistes espanyols, han funcionat raonablement bé, especialment tenint en compte l’estratègia d’oferir els capítols de dos en dos o de tres en tres: American Crime Story va tancar amb un 12% de share mitjà, i El cuento de la criada voreja el 14%.

Les principals decepcions per a la cadena han vingut de l’àmbit de l’entreteniment. La gran aposta de la temporada en aquest sentit va ser el fitxatge de Roberto Vilar, però el seu programa, La noche de Rober, va ser retirat del prime time de divendres després de sis emissions que van fer, de mitjana, un 9%. Tampoc no va funcionar, a la tardor, Me cambio de década (9,9%), i la sisena edició de Tu cara me suena va ser la menys vista de la història (però tot i així encara va arribar al 16,9%).

La 1

Els ‘talent shows’ li rendeixen millor que la ficció

La temporada de La 1 es pot resumir pràcticament en dues lletres: OT. El retorn d’ Operación Triunfo va ser un èxit rotund a la tardor (amb una quota mitjana del 19% a tot Espanya) i va obrir camí per als concursos de talents, que han tingut presència continuada a la televisió pública estatal i han obtingut resultats força positius: el primer trimestre de l’any Maestros de la costura va fer un 13,7%, i durant les últimes setmanes Bailando con las estrellas ha marcat un 11,4%, una xifra inferior a l’esperada però que supera el 10,8% que la cadena ha assolit de mitjana aquesta temporada. A això cal sumar-hi, un any més, l’èxit incontestable de MasterChef (que supera el 18%) i de les seves versions amb nens i amb famosos.

En l’àmbit de la ficció, en canvi, TVE ha coixejat més. Fugitiva es va quedar amb un discret 8,5% de share, i La otra mirada, malgrat les bones crítiques, no ha passat del 9,2%. Traición (12,2%) se’n va sortir millor, però l’única novetat que es pot considerar realment positiva en aquest camp és la d’ Estoy vivo, que va obtenir un 14,1% de quota i ja ha renovat per a una nova temporada.

Més enllà d’això, destaquen alguns fracassos sonats, com el polèmic espai de debat ¿Cómo lo ves?, que va presentar Carlos Herrera a la tardor i que va ser cancel·lat al cap d’un mes, i el programa d’humor Dicho y hecho, que només va aguantar una setmana en antena. Per la seva banda, Desaparecidos, que va suposar el retorn de Paco Lobatón a La 1, es va quedar amb un discret 9,2%.

La Sexta

Les novetats d’Évole, Pastor i Pardo no convencen

Una temporada més, la cadena ha sigut conservadora amb la seva graella i hi ha incorporat poques novetats. La més destacada va ser ¿Dónde estabas entonces?, presentat per Ana Pastor, que va començar amb energia però després de Nadal va patir un sotrac que ja no va superar i que va deixar la mitjana de la temporada en un 7,5%, només tres dècimes per sobre del global de la cadena. Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur, amb què Jordi Évole volia buscar punts d’entesa en el conflicte entre Catalunya i Espanya, es va anotar un 6,8%, mentre que Liarla Pardo, el programa d’actualitat de Cristina Pardo per als diumenges a la tarda, s’ha quedat de moment amb un 6,1%. El programa tanca avui la temporada, però ja s’ha assegurat tornar després de l’estiu.

Cuatro

Els sopars dels famosos enganxen més que els dels desconeguts

Cuatro va estrenar a principis de temporada Ven a cenar conmigo, una espècie de Joc de cartes en cases particulars, d’emissió diària, que s’ha mogut al voltant del 5%, un resultat discret per a un canal que ha fet un 6,2% de mitjana aquest curs. Però aquest programa va derivar, al febrer, en una versió amb famosos, de periodicitat setmanal, que ha obtingut uns resultats molt més positius: la primera edició es va enfilar fins al 8,7%, i la tercera s’ha tornat a situar per sobre del 8%. L’altra bona notícia va arribar de la mà de Samanta Villar, un valor segur de la cadena, que amb Samantha y... també va superar el 8% de share.

A l’extrem contrari se situa el fracassat Singles XD, que Nuria Roca va presentar durant tres setmanes de desembre a la sobretaula i que va ser cancel·lat a causa d’una audiència insòlitament baixa: 1,8% de quota a tot Espanya.