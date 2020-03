Un torracollons al 'New York Times'

Ben Smith ha escrit la seva primera columna sobre els mèdia al New York Times. El títol del seu debut és "Per què l'èxit del New York Times pot ser una mala notícia per al periodisme". No està gens malament, com a targeta de presentació, escriure un text que és crític amb el mitjà que t'acaba de contractar. Però és una maniobra intel·ligent: ja que fitxa com a crític de mitjans, és una bona manera d'adquirir legitimitat començar disparant contra la teva pròpia nova casa. I, esclar, és també intel·ligent per part del New York Times, que llança un missatge molt potent: som tan bons, i tan rellevants, que ens podem permetre el luxe de mirar-nos a nosaltres mateixos sota una llum (controladament) crítica. Win-win.

L'article, fonamentalment, assenyala com la Dama Grisa ha anat augmentant la seva posició de lideratge respecte a la competència. De fet, la mateixa captació de Ben Smith –exresponsable de notícies al portal BuzzFeed– demostra com el Times està fagocitant els principals líders dels digitals que, a còpia de viralitat i provocació, aspiraven a fer-li ombra seduint les generacions més joves. Els directors de Gawker, Recode i Quartz han acabat treballant també per al diari de la família Sulzberger. I Smith ironitza amb el fet que, cap a l'any 2014, va ser ell qui va intentar fitxar A.G. Sulzberger, abans que es convertís en l'hereu de la històrica capçalera. No va tenir èxit, esclar. Però li queda el consol d'escriure ara al diari global de referència amb prou llibertat per firmar una primera columna denunciant-ne, amb elegància, les tendències monopolístiques. Començant per integrar un dels noms que semblava que havia de liderar la insurgència digital. Sic transit gloria BuzzFeed.