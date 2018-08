Els Mossos insisteixen a parlar d'“atac terrorista aïllat” mentre investiguen les motivacions de l'home abatut, i quatre notícies més en un minut

Els Mossos insisteixen a parlar d'“atac terrorista aïllat” mentre investiguen les motivacions de l'home abatut. No troben explosius ni pistoles al pis de l’home, de qui tampoc consten antecedents policials

2.

Els tractaments per cocaïna repunten, mentre que l'alcohol es manté com la droga més problemàtica. Gairebé la meitat de noves peticions per tractar-se d'una drogodependència provenen de l'alcohol

3.

La fiscalia no veu “cap delicte” ni en el fet de posar llaços grocs ni en el fet de treure’n. Segarra defensa que és “llibertat d’expressió” i també descarta actuar per les declaracions de Torra

4.

Comença l’exhumació de la fossa 112. Més de 2.000 persones van ser afusellades i enterrades al cementiri de la localitat valenciana de Paterna, coneguda com 'El Paredón de España'

5.

Grècia surt del rescat amb les ferides obertes. Atenes es podrà tornar a finançar als mercats vuit anys després, però l’austeritat continuarà