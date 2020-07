El muntatge original del musical ‘Hamilton’ arriba a Disney+

Abans de l’arribada del covid-19 i el tancament dels teatres de Broadway, aconseguir entrades per veure el musical Hamilton a Nova York era gairebé una missió impossible. Estrenat l’any 2015 i escrit per Lin-Manuel Miranda, aquest musical que barreja la història dels Estats Units amb hip-hop i R&B ha sigut un dels esdeveniments culturals més impactants de l’última dècada i un regenerador del gènere. La versió enregistrada al teatre Richard Rodgers de Broadway amb el repartiment original, amb Miranda al capdavant, s’estrena aquest divendres a Disney+.



El musical –guanyador de tres premis Tony, un Grammy i un Pulitzer– explica la història d’Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units menys coneguts pel gran públic i el primer secretari del Tresor del país. A banda de l’inclusió de gèneres poc habituals en el musical com el hip-hop, un dels elements més destacats de l’obra és l’aposta per un repartiment racialment divers tot i que els personatges reals dels que parla l'obra eren blancs. "És la història dels Estats Units explicada des dels Estats Units actuals. Utilitzem tots els elements al nostre abast per eliminar la distància entre els espectadors actuals i uns fets que van passar fa dos-cents anys. I el càsting forma part d'això. El càsting és un reflex de la diversitat del nostre país", explica Lin-Manuel Miranda, novaiorquès de família porto-riquenya.