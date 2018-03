La naturalització del nazisme, fins i tot a la premsa esportiva

Potser no cal recordar tothora que els nazis eren dolents i quins atropellaments cometien. Però sobta la neutralitat amb què està escrita la peça històrica del 'Marca' titulada "Un amistós per a la División Azul", en la qual narra el partit celebrat a la capital alemanya l'any 1942, és a dir, en plena Segona Guerra Mundial. "Els 18 jugadors seleccionats van dipositar una corona de flors al cenotafi, en ple Unter der Linden, dedicat als herois de la guerra", escriu el redactor, assumint el tractament d'herois per als militars del règim de Hitler. Més endavant trobem aquest passatge: "La delegació espanyola i la premsa enviada a Berlín van ser convidades al Wintergarten, el teatre de varietats més famós del Reich i que seria destruït per les bombes aliades". Herois de guerra nazis i bombardejadors de teatres aliats. Potser no cal recordar tothora que els nazis eren dolents i quins atropellaments cometien. De tant en tant, però, sí que és necessari fer-ne memòria. I cada cop més.

Una (bonica) contradicció

La revista digital 'The Disconnect' manté una deliciosa paradoxa. Es tracta d'una capçalera 'online' que pots descarregar-te gratuïtament d'internet. Ara bé, està programada de manera que només pots llegir-la si t'has desconnectat de la xarxa. D'aquesta manera, se suposa que el lector pot concentrar-se en la lectura sense l'habitual bombardeig d'avisos i notificacions. El responsable d'aquesta iniciativa és conscient de la 'boutade' tecnològica que ha muntat, però realment (clinc!) una de les pegues (bzz, bzz) de consumir periodisme de llarg format al mòbil són les contínues interrup… (Tens un missatge).

Àlbum de titulars

"La UPV convida a participar en una xerrada sobre salut un empresari calb que ven locions per fer créixer els cabells" ( ValenciaPlaza.com).