...I n'estic farta! (i 2)

¿Quantes dones seran entrevistades als mitjans el dia 9 de març? I el 10? I l'11? Després del dia 8 ve el dia 9. I és aquí on hi ha la feina de veritat en aconseguir guanyar la lluita contra la desigualtat. Cal introduir visió de gènere en l'explicació de les notícies, sobretot i sense excusa en aquelles que parlin de violència contra les dones. Perquè els mitjans han ocultat de manera evident la discriminació i la violència contra les dones. I, per tant, s'han qüestionat els estereotips patriarcals que dominen l’esfera pública i privada. Mitjans i societat s’emmirallen mútuament i tenen les mateixes deficiències: una visió del mon masculina. Als mitjans com a la vida, les dones han de demostrar la seva vàlua cada dia; els homes en tenen prou amb el primer dia.

Un mitjà de comunicació no és només la pantalla, les ones o la signatura, on podem notar més paritat: aquesta tendència a l'equilibri també ha de ser darrere les càmeres, els micròfons o els articles. Falten directores de mitjans. I el biaix més exagerat i tendenciós dels mitjans avui és incloure una ínfima representació femenina a les tertúlies i les columnes d'opinió. El món s’explica des d’un punt de vista masculí i això està directament relacionat amb qui lidera l’edició a casa nostra. Les rutines de treball als mitjans contribueixen a perpetuar l''statu quo', i això inclou també les desigualtats de gènere.

Com ahir, jo només he ordenat i posat connectors: cadascuna de les frases és d'una periodista diferent, a qui li vaig demanar quina era la mancança més flagrant dels mitjans envers les dones. "I n'estic farta!", em va escriure la Marta, minuts més tard d'enviar la seva resposta. Normal. Per cert, la meva queixa: que la immensa majoria d'articles sobre l'assumpte el firmin les dones. Lluitar contra la discriminació és una causa de tots.