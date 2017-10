La 1 no emet la compareixença de Carles Puigdemont

TVE ha sigut l'única cadena generalista espanyola que no ha emès la compareixença de Carles Puigdemont des de Brussel·les. Mentre que Telencico, La Sexta, Antena 3 i Cuatro han connectat en directe amb el Club de Premsa de Brussel·les, La 1 ha continuat amb la seva programació habitual i ha seguit emetent la taula de debat 'Amigas y conocidas', inclosa dins de 'La mañana de La 1'. Mentre Carles Puigdemont parlava des de Brussel·les, l'espai debatia temes com Halloween o el fracàs escolar. Posteriorment, s'ha passat a emetre el programa gastronòmic 'Torres en la cocina'.

La compareixença s'ha relegat al canal 24 Horas, on just després de les paraules de Puigdemont s'ha fet seguiment de les reaccions dels partits espanyols. Aquesta no és la primera vegada que RTVE prefereix concentrar la informació dedicada a Catalunya en el seu canal informatiu: durant la celebració de l'1-O, TVE no va fer cap especial informatiu i va ser al canal 24 Horas on es va fer un seguiment del referèndum. Aquesta decisió va fer que diversos periodistes de la redacció d'informatius es queixessin públicament.