'Si no t'hagués conegut' s'incorporarà a Netflix

TV3 ha venut una altra sèrie a Netflix. Després de 'Merlí' i 'Benvinguts a la família', a partir de divendres de la setmana que ve el catàleg de la plataforma nord-americana inclourà també 'Si no t'hagués conegut', la ficció que TV3 va emetre a la tardor. Netflix ha adquirit els drets de la sèrie per a tot el món, i ara la plataforma ha de decidir a quins territoris l'ofereix i en quins idiomes.

La sèrie, creada per Sergi Belbel i protagonitzada per Pablo Derqui, explica una història d'amor i ciència-ficció: després de la mort de la seva dona (Andrea Ros) i els seus dos fills en un accident del qual ell se sent responsable, l'Eduard queda absolutament destrossat. Però l'aparició d'una dona misteriosa (Mercè Sampietro) que ha estat capaç de superar els límits de l'espai-temps li fa recuperar l'esperança i les ganes de viure.

'Si no t'hagués conegut' va aconseguir una mitjana de 302.000 espectadors i un 11,3% de quota de pantalla durant la seva emissió a TV3, però no està previst que tingui més temporades.

Netflix va comprar per primer cop una sèrie de la televisió pública catalana el novembre del 2016, quan va incorporar 'Merlí' al seu catàleg per a l'Amèrica Llatina i el mercat hispà dels Estats Units. Arran de la seva arribada a aquesta plataforma, la ficció protagonitzada per Francesc Orella s'ha convertit en un fenomen de masses en països com ara l'Argentina o Xile.

L'estiu passat 'Benvinguts a la família' va ser la primera producció de la televisió pública que arribava a tot el món a través de Netflix.