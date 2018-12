Les notícies internacionals tenen menys cura amb la salut mental

L'entitat Obertament i el grup Barnils han elaborat un nou observatori de mitjans i salut mental que val la pena consignar. En aquesta ocasió comparen com es tracten les afectacions psicològiques en les notícies d'àmbit local i en les d'internacional. I el resultat és que quan els mitjans parlem del que passa en altres països tendim a fer-ho passar tot pel broc gros. Cal deixar d'alimentar l'estereotip no demostrat que relaciona mala salut mental amb perillositat: en un 68,2% de les notícies internacionals analitzades on apareixien aquests trastorns es traçava aquesta vinculació. El to negatiu dominava, mentre que a la resta el to més habitual era el neutre. També sobta el fet que un 24,7% de les notícies incloïen llenguatge poc respectuós amb les persones, fins al punt que es referien a persones que conviuen amb problemes de salut mental amb termes com "dement", "pertorbat" o "boig"... Un cas simptomàtic va ser, l'any 2016, l'assassinat de la diputada laborista britànica Jo Cox, contrària al Brexit. En un primer moment molts mitjans van parlar dels antecedents psiquiàtrics de l'assassí per explicar el crim. Al cap d'uns mesos es va evidenciar que havia sigut un delicte d'odi, però l'assumpte ja no ocupava les portades.

Una dada rellevant, per cert, és que en els diaris digitals el to negatiu augmenta: del 40,7% del paper, passen a més del 50%. És versemblant pensar que el sensacionalisme al qual tendeixen moltes webs afavoreix aquesta poca cura a l'hora d'encarar un tema delicat com el de la salut mental.

La necessitat de normalitzar aquest aspecte de la salut s'evidencia en l'intent –no reeixit– de l'associació Obertament per aconseguir que els famosos catalans que han patit problemes de salut mental ho expliquin, com fan moltes celebritats globals. Els mitjans hi hem d'empènyer.