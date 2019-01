Un nou maldecap per a la família més estrafolària de TV3

Què més li pot passar a una família que ha tingut el cadàver de l’avi al congelador i l’ha llançat per un penya-segat després d’haver manipulat el testament per quedar-se la seva mansió? Doncs, per exemple, que el pare reaparegui després de deu anys sense haver donat senyals de vida i asseguri que una banda criminal li va al darrere per matar-lo. Aquesta és la nova sorpresa que hauran d’entomar els protagonistes de Benvinguts a la família, que avui, a les 21.55, torna a TV3 amb l’estrena de la segona temporada, que compta amb Santi Millán com a principal incorporació.

Millán donarà vida al Manu, l’exmarit de l’Àngela (Melani Olivares), germà del Nando (Ivan Massagué) i pare del Fran (Nao Albet), el David (Leïti Sène) i la Sara (Nonna Cardoner). La seva arribada generarà reaccions contradictòries entre els seus familiars, però després dels dubtes inicials tots acabaran fent pinya per ajudar-lo a sortir de la situació extrema en què es troba. “Ens fa molta il·lusió recuperar el Santi a TV3”, assegura el cap de ficció de la cadena, Oriol Sala-Patau. L’intèrpret, per la seva banda, es mostra “molt content” de tornar a participar en una sèrie de la televisió pública, i recorda que, tret d’un cameo a Lo Cartanyà, no feia ficció a TV3 des dels anys 90, durant la seva etapa a La Cubana.

Un altre fitxatge destacat és el de Paula Malia, que, després d’haver interpretat la Clara a Si no t’hagués conegut, es converteix ara en la Teresa, una estafadora que es presenta a casa de la família seguint el rastre del Manu, amb qui va tenir una aventura i a qui ara acusa d’haver-li robat un anell molt valuós, cosa que ell nega. Però la Teresa no actua sola: el seu germà, el Nil (Jaume Madaula), l’ajudarà a recuperar la joia, i la seva aparició tindrà una conseqüència inesperada, ja que es convertirà en un element de distorsió en la ja de per si complicada relació sentimental entre el Fran i l’Àlex (Georgina Amorós). L’obstinació de la família per protegir el Manu obligarà a entrar en acció la matriarca del clan criminal (Mercè Arànega), una dona temible i glacial, i el seu exmarit (Antonio Dechent), que va ser un dels delinqüents més buscats per la Interpol i actualment viu tancat a l’ambaixada d’un país estranger. Al bàndol contrari, Anna Gras assumeix el paper de l’Ayla, la mossa d’esquadra que dirigirà la investigació del cas.

Diverses trames

A diferència de la primera temporada, que tenia una única trama centrada en el testament de l’Eduardo, la nova etapa estarà formada per diversos fils narratius que s’hi aniran afegint progressivament, segons Ivan Mercadé, que va crear la ficció juntament amb Pau Freixas. “Això farà que la sèrie respiri més”, assegura. En aquest sentit, ja des del primer episodi s’apunta una segona línia argumental centrada en la Victòria, l’histriònic personatge encarnat per Yolanda Ramos, que marcarà la seva relació amb el Raül Dorado (Lluís Villanueva). “Volíem donar-li alguna cosa emocional a la Victòria”, diu Mercadé, que també avança que personatges secundaris com el Miquel (Miquel Fernández) o els veïns que interpreten Betsy Túrnez i Francesc Ferrer guanyaran pes en aquesta nova tanda de 13 capítols. “Ara que ja els hem vist i sabem com són, volem fer-los anar més enllà”, argumenta.

El que no canviarà, però, és el to de la sèrie, que en opinió de Freixas és “l’ànima de qualsevol ficció”. Segons ell, la clau d’aquesta proposta és “l’equilibri” entre personatges molt estrafolaris (com la Victòria) i altres de més “terrenals” (com l’Àngela) que impedeixen que “el globus surti volant”.

La primera entrega de Benvinguts a la família va aconseguir grans xifres d’audiència: l’estrena va ser la millor d’una sèrie a TV3 en deu anys, i de mitjana va tenir 483.000 espectadors i un 16,5% de quota de pantalla. A més, segons el director de TV3, Vicent Sanchis, va ajudar la cadena a arribar a públics que li costa seduir, com ara la gent jove. “Això i la seva qualitat és el que permet que la sèrie és pugui continuar fent”, diu, i avança que “si tot va bé” i l’audiència torna a respondre la ficció té molts números de renovar per a una tercera temporada.

Paral·lelismes amb l’inici de la sèrie

La segona temporada comença igual que la primera: algú que va marxar de casa fa molt de temps ara torna buscant ajuda. I la rebuda que rep també és idèntica: crits i males paraules. En aquest cas, però, les profereix l’Àngela, que fa un any va ser la víctima del cop de porta del seu pare. “Les persones no parem d’equivocar-nos: repetim els errors dels nostres pares i els nostres propis errors”, reflexiona Pau Freixas. Molts altres elements també reapareixen en aquest primer episodi: una mort inesperada, un cadàver embolicat en una catifa, un congelador industrial convertit en l’amagatall perfecte... “Ens feia gràcia poder fer bromes sobre la pròpia sèrie”, diu Ivan Mercadé. Aviat, però, la trama fa un gir per deixar de banda aquestes autoreferències i iniciar el seu propi camí.