El compromís amb el medi ambient, protagonista un any més de la campanya d'estiu d'Estrella Damm

El compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat és, un any més, el protagonista de la campanya d'estiu d'Estrella Damm. La cervesera ha fet públic aquest dissabte el seu anunci de la temporada, que ja s'ha convertit en un clàssic de cada estiu. En aquesta ocasió, torna a insistir en la importància d'erradicar els plàstics per salvar el planeta. A finals d'aquest mes Estrella començarà a substituir les anelles de plàstic de les seves llaunes per unes de noves, que seran de cartró i, per tant, completament reciclables. L'anunci és la tercera part de la campanya Mediterràniament, un clam per recordar la importància de protegir el mar Mediterrani. En l'anunci un grup de ballarins són el nucli conductor per mostrar com la defensa del medi ambient és una feina de tots. Amb Compromís.