La nova vergonya de Facebook: fer el joc als antivacunes

Per si immiscir-se en eleccions o disseminar 'fake news' que deriven en linxaments no fos suficient, Mark Zuckerbeg ja té una nova medalla al deshonor per clavar-se a la solapa: la d'afavorir el discurs antivacunes. Ho ha descobert el 'Guardian' en constatar que un dels col·lectius que ofereix la xarxa social per enviar-hi continguts patrocinats són les 900.000 persones amb interessos en "polèmiques de les vacunes". A partir de les cerques i l'activitat dels seus usuaris, Facebook detecta quines persones tenen més dubtes sobre l'eficàcia (i la necessitat) d'aquesta manera d'immunitzar-se i revèn el cens a qualsevol desaprensiu que vulgui aprofitar-se dels dubtes generats per la xacra del discurs antivacunes, el principal mèrit del qual és haver afavorit brots de xarampió en alguns punts d'Europa o a la costa del Pacífic dels Estats Units i el Canadà. El 2016, la malaltia es va considerar erradicada al continent americà.

Les vacunes tenen èxit si el 95% de la població està immunitzada. Per tant, no és una qüestió de llibertat individual –menys encara si parlem de menors– sinó un assumpte cabdal de salut pública. El discurs antivacunes té com a pedra angular un estudi del 1998 a 'The Lancet' que les lligava a l'autisme i que fa anys que la mateixa revista va desacreditar per fraudulent. A pesar d'això, Facebook segueix sense voler assumir les responsabilitats inherents a un mitjà de comunicació amb l'excusa que només és una plataforma per a continguts aliens. Però el fet que detecti els crèduls i els comercialitzi evidencia que la seva actitud és de tot menys passiva. No és només que afavoreixi la preponderància de la pseudociència per sobre de la informació. És que directament obté lucre de la ignorància escudant-se en l'algoritme. I ho sap.