Llorach proposa cessar Gordillo de la direcció de Catalunya Ràdio però el consell de govern no ho aprova

La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha intentat aquest dilluns cessar el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, arran de la "pèrdua greu de confiança" en la seva gestió després de la renúncia de Mònica Terribas a seguir dirigint El matí de Catalunya Ràdio. La mesura, però, no ha estat aprovada, perquè no ha obtingut el suport de dos terços del consell de govern, tal com preveu la normativa.

Després que dijous Terribas comuniqués tant a Llorach com a Gordillo que deixava l'emissora pública, la presidenta en funcions de la Corporació va convocar un consell de govern extraordinari per a aquest dilluns i hi va convocar el director de Catalunya Ràdio, perquè exposés la seva versió dels fets. En un comunicat, la CCMA explica que, "a la vista de les e xplicacions" de Gordillo, Llorach " ha plantejat l’evidència d’una manca d’implicació i de falta de voluntat clara del directiu per mantenir en antena l’actual format El matí de Catalunya Ràdio, que sota la direcció de Mònica Terribas ha assolit els nivells més alts d’audiència i de reconeixement de la història del programa, i que representa, com a contingut més estratègic de la ràdio pública, més del 70% de l’audiència total de l’emissora". " La gestió del director en aquest sentit, que ha portat a la renúncia irrevocable de Terribas–continua la nota–, ha afectat de manera greu la relació de confiança imprescindible i necessària en el màxim directiu del grup d’emissores de Catalunya Ràdio".

Per aprovar aquesta destitució calia que tres dels quatre membres que formen actualment el consell de govern (formalment l'organisme té sis consellers, però des de fa més d'un any i mig hi ha dues vacants) hi votessin a favor, però no ha estat així.

Saül Gordillo va ser nomenat director de Catalunya Ràdio el gener del 2016. Tot i que des del punt de vista formal va ser l'aleshores president del consell de govern, Brauli Duart, qui el va proposar per al càrrec, els pactes entre els dos partits de govern, Esquerra i Convergència, determinaven que corresponia als republicans proposar el nom del màxim responsable de l'emissora pública, mentre que a CDC (que havia impulsat la candidatura de Duart a la presidència) li pertocava també l'elecció del director de TV3.

Aquesta ascendència política ha tingut pes en el desenvolupament de la sessió d'aquest dilluns. Segons ha pogut saber l’ARA, els dos consellers que han votat a favor de cessar Gordillo han estat Llorach i Antoni Pemán (que en el seu moment, l'any 2012, van proposats per CDC i Unió, respectivament), mentre que s’hi han posicionat en contra Rita Marzoa (proposada per ERC) i Armand Querol (PP)

En anunciar per antena la seva renúncia a mantenir-se al capdavant d' El matí de Catalunya Ràdio (malgrat que li quedava un any de contracte), Terribas va explicar que havia pres la decisió perquè " els engranatges d'una maquinària tan exigent com aquesta no es poden permetre cap grinyol, i menys ara, i ara grinyolen". Hores més tard, a la comissió de control parlamentari a la CCMA, els diputats de JxCat Eduard Pujol i Francesc de Dalmases van criticar durament la gestió de Gordillo: "A les màquines s’hi ha de posar oli i mans expertes. Aquesta és la feina que algú no ha fet o no ha fet bé. O pitjor: l’encarregat de posar oli ha permès que hi hagués brossa i els engranatges s'han aturat", va dir-li Pujol.