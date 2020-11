Les obres de Jane Austen es convertiran en sèrie al canal CW

Les obres de Jane Austen seran adaptades en forma de sèrie al canal nord-americà CW, que ja estaria produint la ficció basant-se en les novel·les de l'escriptora, segons pública Variety. Emma, Orgull i prejudici, Sentit i sensibilitat, Mansfield Park, L'abadia de Northanger i Persuasió són alguns dels títol escollits per convertir-los en material per a la petita pantalla. El projecte, que està previst que es digui Modern Austen, voldria concentrar cada obra en una temporada.

La primera temporada adaptaria Orgull i prejudici, que estaria ubicat al San Francisco contemporani. Per a aquesta ocasió, CW ha triat la productora executiva i escriptora Eleanor Burgess, responsable de l'actual adaptació de Perry Mason. No és el primer cop que s'adapta Austen, però sí que és cert que tradicionalment s'ha fet en el cinema, on hi ha multitud de pel·lícules inspirades en les seves obres. Cosmo TV va emetre a principis d'any Sanditon, una ficció de vuit episodis basada en una novel·la inacabada de la famosa autora. Els protagonistes de la sèrie, que ha estat cancel·lada, eren Rose Williams, Theo James, Kris Marshall i Anne Reid.