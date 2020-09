'El ala oeste de la Casa Blanca': primera imatge del retorn del president Bartlet

L'especial d' El ala oeste de la Casa Blanca va agafant cos. HBO Max, la plataforma que l'emetrà, ha compartit la primera imatge de Martin Sheen tornant-se a posar en la pell de l'icònic president Josiah Bartlet: una fotografia en blanc i negre en què es veu l'actor en l'escenari que representa el Despatx Oval de la Casa Blanca. El ala oeste de la Casa Blanca, que explicava el dia a dia de l'equip del president dels Estats Units, és una de les sèries més prestigioses de finals dels anys 90 i principis dels 2000.

Mark your calendars: A West Wing Special to Benefit When We All Vote premieres October 15 on HBO Max, with act breaks featuring former First Lady @MichelleObama, former President @BillClinton and @Lin_Manuel, as well as a special performance by the @theavettbros. pic.twitter.com/AwA9pCOZb6 — HBO Max (@hbomax) September 22, 2020

El capítol que reunirà gairebé tot el repartiment de la sèrie d'Aaron Sorkin és un projecte benèfic a favor de When We All Vote, una organització que treballa per augmentar la participació en les eleccions amb independència del partit al qual es voti. L'episodi es podrà veure a HBO Max el 15 d'octubre, dues setmanes abans de les eleccions del 3 de novembre que enfrontaran Donald Trump i Joe Biden.

Segons va avançar la plataforma, el capítol consistirà en una versió teatralitzada de l'episodi Hartsfield's Landing, que pertany a la tercera temporada de la sèrie. HBO Max ha detallat que al final de cadascun dels tres actes que tindrà el capítol hi haurà un comentari de tres personalitats rellevants: l'ex primera dama Michelle Obama (presidenta de When We All Vote), l'expresident Bill Clinton i Lin-Manuel Miranda, creador del musical Hamilton, basat en la vida d'Alexander Hamilton, el primer secretari del Tresor dels Estats Units.

El rodatge del capítol especial ha començat aquesta setmana i alguns dels seus protagonistes ja han compartit a Twitter imatges del retrobament. És el cas de Richard Schiff, que interpreta Toby Ziegler, el director de comunicació de l'administració Bartlet, que ha penjat a les xarxes socials diverses fotos en les quals se'l pot veure amb els seus companys de repartiment.

A banda dels actors que van interpretar els personatges principals, com ara Allison Janney, Rob Lowe, Bradley Whitford o Janel Moloney, l'especial comptarà amb secundaris que apareixien a Hartsfiled's Landing, com Emily Procter o Marlee Matlin, que també han deixat constància a les xarxes socials la il·lusió que els fa reprendre els seus personatges.