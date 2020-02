El Suprem anul·la la retirada de l'acreditació del Congrés a un periodista d''OK Diario'

La sala tercera del Tribunal Suprem ha anul·lat la resolució de la mesa del Congrés que havia retirat l'acreditació de premsa al periodista d' OK Diario Segundo Sanz. El juny de l'any passat, el periodista havia publicat un vídeo amb imatges dels despatxos dels diputats de Podem Pablo Iglesias i Irene Montero (actualment, vicepresident segon del govern espanyol i ministra d'Igualtat, respectivament) i la mesa va considerar que això havia infringit la normativa sobre informació gràfica de la cambra. Per aquest motiu, va decidir retirar-li l'acreditació durant un any.

El periodista va recórrer davant del Suprem, que va suspendre cautelarment la decisió de la mesa. Ara, el tribunal ha analitzat el fons de la qüestió i ha decidit anul·lar la retirada de l'acreditació, perquè, segons argumenta, la instrucció en què es basava aquesta decisió només fa referència a l'obtenció il·lícita d'imatges, i no a la seva publicació.

Tot i que les càmeres de seguretat del Congrés van deixar constància que a primera hora del matí del 17 de juny del 2019 Sanz va pujar a la quarta planta de l'edifici, on hi ha els despatxos en qüestió, el periodista ha argumentat que en aquell moment ja li havien arribat les imatges, i que simplement hi va anar per comprovar que, efectivament, les gravacions eren reals. Dos dies més tard va publicar un article titulat "Els deliris de grandesa d'Iglesias: tira els envans de tres despatxos per fer-se'n un de sol", en el qual assegurava que el despatx d'Iglesias i el de Montero eren més grans que els dels altres diputats, i en el qual s'incloïen les imatges.

D'altra banda, tal com va assenyalar la lletrada del Congrés en la seva argumentació davant del Suprem, el director d' OK Diario, Eduardo Inda, va assegurar, en una tertúlia amb Federico Jiménez Losantos a l'emissora esRadio, que la decisió de retirar l'acreditació del periodista s'havia pres perquè havia "gosat fer fotos" dels despatxos [minut 44.17 del vídeo].

Amb tot, el Suprem assenyala que, segons la resolució de la mesa, la sanció "no obeeix al fet que es considerés provat que el recurrent prengués les imatges dels despatxos en qüestió, ni que accedís a un lloc expressament prohibit als informadors gràfics, sinó al fet que utilitzés les fotografies en la informació que va publicar". I, en canvi, el fet de publicar imatges obtingudes il·lícitament no apareix tipificat com a infracció en la instrucció del Congrés que regula la informació gràfica a la cambra, de manera que, en opinió del tribunal, no es pot sancionar Sanz per haver-ho fet. En aquest sentit, diu, que l'autor de les imatges fos ell o no és "irrellevant" per al cas, tal com admetia també la lletrada del Congrés en les seves al·legacions.