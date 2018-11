Un concursant d''Operación Triunfo' cantarà per primer cop en català

'Operación Triunfo' es grava al Parc Audiovisual de Terrassa, és un format d'una productora (Gestmusic) amb seu a Barcelona, la directora de l'acadèmia, Noemí Galera, i bona part del professorat són catalans i, tanmateix, la nostra llengua no s'havia sentit mai al programa. Això canviarà aviat, i és que a la gala de dimecres que ve el concursant terrassenc Miki interpretarà 'Una lluna a l'aigua' de Txarango.

En aquesta edició s'havia cantat en castellà, en anglès, en francès i en gallec. La concursant gallega Sabela va escollir la cançó 'Benditas feridas' de Rosa Cedrón per salvar-se de l'expulsió (amb un excel·lent resultat). Però el català no ha estat gaire present al programa. De fet, alguns fans han recordat que el més a prop que han estat de sentir el català a les gales va ser quan a la segona edició Nika i Hugo van interpretar 'Boig per tu' de Sau, però versionada en castellà. "Es por ti", cantaven.

Els seguidors del programa feia temps que demanaven a través de les xarxes que s'hi cantés alguna cançó en català. "Ens voleu deixar temps, sisplau?", demanava Galera a l'octubre. Al programa també li havien plogut crítiques en altres edicions per haver forçat els concursants a parlar en castellà durant les trucades o les visites dels familiars, encara que la seva llengua materna fos una altra.

Ens voleu deixar temps, si us plau. https://t.co/9BasspFF8C — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) September 27, 2018

Paradoxalment, un dels concursants que més actius han estat en la defensa del català aquest any ha sigut Dave, un jove de 19 anys de Cadis. El concursant andalús va explicar que havia après a parlar-lo de manera autodidacta, escoltant la discografia sencera de Serrat i Llach. També veient programes i sèries com 'Merlí', 'Crackòvia' o 'Polseres Vermelles'. Aquesta passió va fer que rebés algunes crítiques quan, un cop fora de l'acadèmia, piulava en català. Però el concursant s'ho va prendre amb humor i va deixar clar que ho continuaria fent.

Veig que hi ha gent a la que no li agrada el català. A partir d'ara els tweets seran així.

Veo que hay gente a la que lo gusta el catalán. A partir de ahora los tweets serán así.

I see that there is people who doesn't like catalan. From now on the tweets will be like this. — Dave (@daveot2018) 12 de novembre de 2018

Spice Girls i Rihanna, els altres temes de la gala 9

A banda de la cançó de Txarango que interpretarà Miki, se sentiran altres himnes, com 'Spice up your life' de les Spice Girls, que serà el tema grupal d'aquesta gala 9. Marilia ha escollit 'Only girl (in the world)' de Rihanna per salvar-se de la que és la seva tercera nominació, mentre que Marta s'ha decantat per 'I want to know what love is' de Foreigner.

Famous cantarà 'El reloj' de Lucho Gatica, María interpretarà 'Amorfoda' de Bad Bunny i a Natalia li han assignat 'Lush Life' de Zara Larsson. Julia, que a l'última gala va brillar amb '90 minutos', tindrà ara un altre repte, amb 'Me muero' de La Quinta Estación, mentre que Sabela haurà de fer-se seu el tema 'Next to me' d'Emili Sandé. Finalment, Alba Reche cantarà un dels himnes del conjunt barceloní Love of Lesbian, 'Allí donde solíamos gritar'.