La Sexta ajorna l'estrena de 'Palo y astilla' pel coronavirus

La Sexta tenia previst estrenar aquest dimecres Palo y astilla, un nou format presentat per Mamen Mendizábal i que tenia com a objectiu homenatjar els pares de personatges famosos. Finalment, però, la cadena s'ha fet enrere i ha ajornat indefinidament el debut del nou programa, per protegir-lo dels possibles canvis en la graella que es puguin produir, tant demà com en les pròximes setmanes, arran de l'actualitat informativa derivada de l'epidèmia del coronavirus.

De moment, la franja en què s'havia d'emetre Palo y astilla està ocupada per la pel·lícula Dirty dancing, però no es pot descartar que hi hagi noves modificacions. Sense anar més lluny, aquest dilluns El intermedio va saltar de la programació a última hora per oferir un especial informatiu. Aquest dimarts tampoc està previst que s'emeti l'informatiu satíric, que, en canvi, sí que apareix a les graelles de dimecres i dijous.

Palo y astilla, produït per Atresmedia en col·laboració amb Lacoproductora, té similituds amb l'espai de TV3 Els meus pares: un personatge famós fa "un intens recorregut emocional per la seva carrera professional", ajudat per fotografies i vídeos de la seva infància i joventut i destacant el paper que van jugar els seus pares tant en l'àmbit personal com en el seu èxit professional. La primera temporada constarà de sis capítols, protagonitzats per Iñaki Gabilondo, Alberto Chicote, José Sacristán, Arantxa Sánchez Vicario, Xavier Sardà i el Gran Wyoming.