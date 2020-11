La Marató 2020: imatges i cançons per recordar una pandèmia

Quasi tan tradicional com la gala televisiva, que enguany se celebrarà el 20 de desembre, ho són el llibre i el disc de La Marató, que sumen tretze i setze edicions respectivament acompanyant el projecte solidari per excel·lència de la Televisió de Catalunya. Obligada per l'actualitat, la telemarató pública del 2020 estarà dedicada al covid-19, i traslladarà la de les malalties mentals, prevista per a aquest any, al 2021.

El coronavirus no només ha marcat temàtica i destí de la recaptació, que es destina íntegrament a la investigació de la malaltia, també ha portat La Marató d'enguany a ser l'edició amb més dificultats afegides, sobretot per la impossibilitat d'organitzar actes més o menys massius, un dels grans pilars de la col·lecta econòmica. "Estem neguitosos; ens faltaran moltes de les activitats amb les quals recaptàvem més", ha reconegut Vicent Sanchis, director de TV3. En aquest context, els dos complements físics, llibre i disc, presentats aquest dimecres, prenen una importància encara més cabdal per "deixar constància de la pandèmia" a través d'imatges i cançons.

Fa set anys que el disc de La Marató –que des de la seva estrena el 2005 ha ingressat més de 8,2 milions d'euros– aconsegueix ser el treball discogràfic físic més venut al món en un sol dia. Una fita que la direcció de la televisió pública espera repetir gràcies al seu propi rècord d'artistes implicat en un mateix àlbum, fins a 54. De l'elenc de músics participants destaca especialment la presència de Jackson Browne, un enamorat de Barcelona i la rumba catalana que ha patit, i superat, el coronavirus, que el músic va contraure al març als 71 anys. El llegendari cantant nord-americà, membre del Rock and Roll Hall of Fame, s'encarrega de l'enèsima versió de Boig per tu, acompanyat de Judit Neddermann i de la nova formació de Sau, amb Pep Sala i Jonathan Argüelles.

651x366 Sau i Judit Neddermann acompanyen el cantautor nord-americà Jackson Browne en una nova versió de 'Boig per tu', aquest cop en anglès / CCMA Sau i Judit Neddermann acompanyen el cantautor nord-americà Jackson Browne en una nova versió de 'Boig per tu', aquest cop en anglès / CCMA

Àngel Lacalle, director del disc de La Marató, ha volgut destacar la dificultat d'aquest any: "La notícia és que s'ha pogut fer tot i les circumstàncies amb què ens hem trobat", ha explicat. A causa de totes les restriccions provocades per l'emergència sanitària, les feines de producció de l'àlbum s'han multiplicat, i s'ha hagut de treballar en grups molt reduïts i en diversos espais fora de Catalunya. Des de la direcció artística s'ha destacat que les 19 cançons del recopilatori giren al voltant de "les sensacions viscudes durant la pandèmia", tot i que la majoria són versions i adaptacions de cançons antigues. "Segueixen tres eixos: el temps que ens han robat, la distància, insuportable, que hem tingut entre tots, i la intensitat que no hem pogut compartir", ha explicat Lacalle.

La selecció és eclèctica pel que fa a gèneres i edats, ja que hi participen des de joves com Intana i els finalistes de l'última edició d' Operación Triunfo, a artistes tan consagrats com Rozalen, Nil Moliner o David Otero, guitarrista d'El Canto del Loco. A banda de la celebrada participació de Browne, l'altre gran plat fort del disc és la música de l'espot, Serem forts. Amb l'èpica habitual d'aquest tipus d'himnes i els missatges positius marca de la casa, és una cançó col·lectiva obra de Jordi Cubino i que compta amb la presència d'un bon grapat de noms coneguts del panorama pop català, com Nina, Suu, Miki Núñez, Gemma Humet, Lildami, Doctor Prats, Els Catarres i Antonio Orozco, entre molts altres. El disc de La Marató es posarà a la venda en format CD el diumenge 29 de novembre al preu de 10 euros, i es podrà adquirir juntament amb diversos diaris del país, entre els quals l'ARA.

Una finestra al ciutadà

L'altre format físic estrella de la campanya és el llibre, que aquest any ha volgut visibilitzar la feina feta pels fotoperiodistes durant la primera onada del coronavirus. "Han sigut la nostra finestra mentre estàvem tancats a casa", ha explicat l'editora de Rosa dels Vents, Laura Álvarez. El segell de Penguin Random House ha preparat un llibre que pretén deixar constància de com s'ha viscut la pandèmia a través de l'objectiu de disset fotògrafs de reconegut prestigi. Una de les participants és la fotoperiodista especialitzada en migracions i drets humans Anna Surinyach, que ha destacat que "sempre hi ha hagut imatges simbòliques dels grans fets de la humanitat, i aquesta pandèmia no serà una excepció".

651x366 Una dona passejant pel barri de Can Vidalet, a Esplugues de Llobregat, durant l'inici de la desescalada. Aquesta imatge, que forma part del llibre de 'La Marató' d'aquest any, és obra de Xavier Bertral, cap de Fotografia de l'ARA / XAVIER BERTRAL Una dona passejant pel barri de Can Vidalet, a Esplugues de Llobregat, durant l'inici de la desescalada. Aquesta imatge, que forma part del llibre de 'La Marató' d'aquest any, és obra de Xavier Bertral, cap de Fotografia de l'ARA / XAVIER BERTRAL

Noms de la talla de Chema Madoz, Noemí Elias, Gervasio Sánchez, Samuel Aranda o Xavier Bertral, cap de fotografia de l'ARA, també han participat en el llibre, que es posarà a la venda el dijous 19 de novembre en format digital i de paper, amb una tirada de 10.000 exemplars.

Finalment, Vicent Sanchis i Lluís Bernabé, director de la Fundació La Marató de TV3, han demanat implicació col·lectiva en un moment especialment compromès per al projecte solidari. "Ens està constant molt", ha reconegut Bernabé: "Probablement aquest any no aconseguirem cap rècord de diners, però no és cap excusa i tampoc és el nostre objectiu fer-lo". Tots dos han animat a comprar tant el llibre com el disc, i han destacat el valor de les donacions fetes "en un context més extrem que mai".