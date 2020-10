La pandèmica 'Utopia' reneix amb un toc ianqui

"On és Jessica Hyde?" Aquesta pregunta, repetida una vegada i una altra, era una de les senyes d'identitat d' Utopia, la sèrie de culte britànica emesa entre el 2013 i el 2014 a Channel 4. Amb només dues temporades de sis episodis, aquesta història de conspiració va aconseguir fascinar els espectadors gràcies a una trama plena de girs i una estètica embriagant que bevia de la novel·la gràfica que adaptava. Com si estigués fet expressament, Amazon estrena aquest divendres la versió nord-americana d'aquesta distòpia amb més d'un punt de connexió amb la pandèmia actual.

Seguint la pauta de la la sèrie original –que es pot veure a Filmin–, els protagonistes són cinc internautes fans d'un còmic de culte – Dystopia– que sembla tenir la capacitat de predir algunes de les principals amenaces a les quals s'enfrontarà la humanitat, entre les quals una pandèmia vírica. No és l'únic element real del còmic, també és real la seva protagonista, Jessica Hyde (Sasha Lane). Quan els cinc fans descobreixen que existeix una segona part del còmic que avança un futur catastròfic, s'uneixen per intentar trobar-la. En paral·lel, un virus s'estén pel país i els ciutadans no poden confiar en les bones intencions del govern.

Tot i que la versió nord-americana recull l'essència de la producció britànica, hi ha una diferència fonamental entre totes dues: la ianqui renuncia al risc estètic que tan bé jugava la versió original. Una altra de les variacions entre les dues és el doctor Kevin Christie, interpretat per John Cusack, un personatge creat específicament per a la versió nord-americana. Oficialment, Christie és el conseller delegat d'una multinacional dedicada a la cerca de noves fonts d'alimentació, però paral·lelament també dirigeix una organització secreta anomenada Harvest l'objectiu de la qual és reduir la sobrepoblació mundial. Per aconseguir-ho, planeja inocular un virus letal en els ciutadans.

Set anys per adaptar-la

El repte de ressuscitar una producció amb una base de fans acèrrims va recaure en l'escriptora i guionista Gillian Flynn, autora de les novel·les Perdida i Sharp objects (Heridas abiertas), que ella mateixa va adaptar per al cinema i la televisió, respectivament. "Tot i que vaig començar aquest projecte fa set anys... ara és més actual que mai", assenyala Flynn, que també exerceix de showrunner d' Utopia. La guionista assegura que, a l'hora d'escriure, es va inspirar en els thrillers de conspiració dels anys 70, que es van posar de moda després del cas Watergate. "Ningú confiava en ningú i hi va haver un trencament entre la població, el govern i el món. Volia que aquesta paranoia se sentís molt real i que cada personatge l'abordés d'una manera diferent", especifica.

L'adaptació de Utopia ha donat un parell de tombs fins a arribar a Amazon. En un principi, la plataforma que volia recuperar la sèrie de culte era la HBO, que va fitxar David Fincher el 2014 per fer realitat la versió nord-americana. Llavors ja estava previst que el guió l'escrivís Gillian Flynn –Fincher va dirigir l'adaptació de Perdida– i la protagonista havia de ser Rooney Mara. El 2015, però, la HBO va fer marxa enrere. El motiu? El pressupost i una discrepància de 9 milions de dòlars.

"Creia que teníem realment uns molt bons guions i un molt bon repartiment i estàvem llestos. Però al final no va sortir per 9 milions de dòlars", va explicar en el seu moment Fincher. "Al final, quan ja ho tens tot, 9 milions de dòlars no és una gran diferència entre el que volíem fer i el que ens volien pagar", explica el director, que justificava l'alt pressupost per la necessitat de rodar les escenes en ordre cronològic per mantenir la sensació de road trip. "No era Cheers. No es tractava de construir un bar i després escriure uns guions i que el repartiment repetís les seves línies", justificava.

Amb la negativa de la HBO, Utopia va quedar en suspens fins que Amazon va arribar al rescat i, a banda de recuperar el projecte, va oferir un contracte d'exclusivitat a Flynn.