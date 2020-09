L'ús de pantalles va superar les nou hores diàries durant el confinament

Durant el confinament a causa del coronavirus, el temps mitjà que cada persona s'ha passat davant d'una pantalla s'ha situat en 9 hores i 16 minuts cada dia. Ho indica un estudi de la Universitat de Navarra, publicat per l'Observatori Social La Caixa i basat en més de 9.000 enquestes elaborades a Espanya i deu països llatinoamericans entre el 29 de març i el 20 de juny. Més del 70% dels enquestats asseguren que el temps que van dedicar a les pantalles es va incrementar molt o bastant mentre van estar confinats.

L'estudi també indica que, del total de temps destinat a les pantalles, els treballadors van dedicar 6 hores i 43 minuts a la feina. Els estudiants, per la seva banda, van fer servir les tecnologies per estudiar durant 4 hores i 52 minuts cada dia. Els altres usos que es van donar a les pantalles van ser la comunicació (amb 4 hores i 49 minuts), les xarxes socials (3 hores i 22 minuts), el consum de continguts audiovisuals (2 hores i 50 minuts) i els videojocs (2 hores i 11 minuts).

L'estudi conclou, també, que un ús "moderat" de la tecnologia s'associa generalment a un nivell més alt de benestar personal. Així, les persones que van dedicar menys de dues hores diàries a les pantalles per a usos no professionals (o per estudiar) van declarar tenir un nivell alt de benestar amb més freqüència que les que hi van invertir més temps.