'La casa de papel' llança el tràiler de la tercera temporada

El fenomen serièfil espanyol de Netflix, 'La casa de papel', ja té data de tornada. La plataforma ha anunciat que la tercera temporada estarà disponible arreu del món a partir del 19 de juliol, i per donar la notícia ha llançat un 'teaser' amb el qual els espectadors es retroben amb personatges com Tokio (Úrsula Corberó), Nairobi (Alba Flores) i El Profesor (Álvaro Monte). Els lladres han canviat les parets de la Fàbrica de Moneda i Timbre per les idíl·liques platges d'una illa de les Filipines, tot i que, segons el tràiler, sembla que la tranquil·litat durarà poc.

'La casa de papel' era en el seu origen una producció d'Atresmedia i es va poder veure inicialment a Antena 3, però no va ser fins que va saltar a Netflix que es va convertir en una sèrie popular arreu del món. Com a resultat d'aquesta popularitat, Netflix va decidir aliar-se amb la productora Vancouver Media, responsable de la producció, i encarregar-se de la continuació de la sèrie. Malgrat que la plataforma no comparteix les seves dades d'audiència, en la presentació dels resultats del primer trimestre del 2018 va assegurar que 'La casa de papel' s'havia convertit en la sèrie de parla no anglesa més vista de Netflix. L'èxit es va reafirmar quan la ficció va guanyar l'Emmy al millor drama no produït als Estats Units.