El partit laborista donarà suport a un segon referèndum sobre el Brexit i quatre notícies més del dia

El Partit Laborista donarà suport a un segon referèndum sobre el Brexit. Corbyn compleix finalment el pla inicial de la formació per evitar sortir de la UE sense acord.

El Govern presenta uns pressupostos expansius que no portarà al Parlament si no té prou suport per tramitar-los. La despesa creixeria en 1.715 milions i se situaria en el nivell més alt des del 2009.

La Generalitat aprova el 'full de ruta' per desplegar el 5G a Catalunya. El Govern admet que la tecnologia podria deixar enrere les zones rurals si no s'hi inverteix prou. Una ambulància amb 5G accelerarà els diagnòstics dels serveis d'emergències. El Govern posa en marxa un projecte pilot perquè els vehicles puguin parlar en remot amb els especialistes.

El comitè d'empresa xifra en un 95% el seguiment de la vaga al metro. El primer tram de l'aturada deixa imatges de vagons i andanes plens. Ha calgut regular l'accés de passatgers a dues estacions de la L5, la més carregada.

La defensa de Rosell passa a l'atac. Insisteix en la innocència de l'expresident del Barça, que declararà dimarts a l'Audiència Nacional.