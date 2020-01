La passa de veneçuelitis no minva

260x366

Algunes dades més sobre la veneçuelitis de la premsa de Madrid, avui que La Razón obre de nou portada –i ja van tres dies consecutius– a redós de la gira europea de Guaidó. 1) La premsa veneçolana ha dedicat menys espai de portada al tour del disputat president per Europa que no pas l'espanyola. 2) La foto de Guaidó amb Johnson només va ser portada a Espanya: cap diari veneçolà o britànic la va considerar de prou interès. (Un diari favorable a Guaidó inclou una imatge petita de la trobada amb un dels ministres britànics, però no l'encaixada de mans amb mister Get Brexit Done.) Amb la foto amb Macron, el mateix: no sortia a cap primera pàgina ni a França, ni a Veneçuela, només als diaris de Madrid. 3) Hi ha més pluralitat a la premsa veneçolana que a l'espanyola. Mentre allà hi ha diaris com El Nacional clarament pro Guaidó, que fa portades amb cites seves, com ara “Soc aquí per posar fi a la tragèdia de llatinoamèrica”, també n'hi ha d'hostils, com Últimas noticias, amb una primera pàgina que deixo en versió original: “Gringos admiten chanchullos de Guaidó”.

El problema no és, al capdavall, si arrenglerar-se amb el foc o les brases. El drama és que en tots els casos –tant a Espanya com a Veneçuela– els diaris sotmeten la seva part informativa al seu posicionament ideològic. En comptes de donar primer els fets, després recollir opinions plurals i, finalment, expressar l'opinió pròpia del mitjà, la informació i la intenció es barregen en un púding indestriable que té, com a primera víctima estomacal, el sofert lector.

ÀLBUM DE TITULARS

"Un pet escandalós obliga a aturar una final professional de billar" ( El Caso / El Nacional).