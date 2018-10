12-O: entre la pastanaga i una falsa foto falsa

260x366 portada vanguardia 13/10/18 portada vanguardia 13/10/18

La pastanaga és un dels aliments que contenen més betacarotè, un potent antioxidant al qual s'atribueixen propietats beneficioses per a la vista i l'oïda, i també en matèria de protecció contra el càncer. L'arrel és també rica en silici, ferro, potassi, fòsfor, sodi, calci, magnesi i àcid fòlic. Tots aquests elements es trobaven també en abundància a les portades de 'La Vanguardia' ("Sánchez farà una oferta a Catalunya a mitjà termini") i 'El Periódico' ("Sánchez prepara una oferta al sobiranisme"). Concentrat de pastanaga, doncs, a les primeres pàgines de la premsa barcelonina més propera a l'establishment. A Madrid, en canvi, les portades no tenien traces de pastanaga: cap diari recollia l'oferta. Preferien centrar-se en l'escridassada al president espanyol durant la desfilada.

El més interessant de la jornada, pel que fa al meu negociat, no va ser el gènere de crítica de desfilada, sinó la foto publicada per 'La Vanguardia' de la manifestació espanyolista. La signava Emilio Morenatti en nom d'Associated Press. El fet que s'hi veiessin molts semàfors a poca distància els uns dels altres podia induir a fer creure que s'havien clonat (i, en conseqüència, multiplicat també els manifestants). Tot era un efecte òptic, conseqüència d'utilitzar el teleobjectiu: es perd profunditat de camp i, per tant, les imatges tendeixen a comprimir-se. "Es crea un efecte d'acumulació", segons explicava el rotatiu. Que quedi clar, doncs, que no hi havia manipulació... de Photoshop. Perquè sí que hi ha debat possible, al meu parer, sobre la utilització d'un recurs que generi aquest efecte d'acumulació. Si al final una imatge on hi ha 65.000 persones resulta massa similar a una altra on n'hi ha 300.000 –i que s'ha pres amb un gran angular–, ¿no s'està oferint una imatge distorsionada de la realitat?