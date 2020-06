El 33 i Catalunya Ràdio homenatgen avui Pau Donés

El Canal 33 i Catalunya Ràdio homenatjaran aquest dimarts el cantant Pau Donés, que ha mort avui als 53 anys a conseqüència del càncer que arrossegava des del 2015. El 33 reemetrà, a les 22 h, el programa especial Ara, Pau Donés, una entrevista que li va fer Agnès Marquès l'any 2017, just després que la malaltia, que uns mesos abans havia superat, reaparegués a la seva vida. A la conversa parla de la vida i de la mort, de l’amor, de la família, dels amics i dels èxits, i mostra la seva faceta més íntima i personal. Entre altres coses, revela l'origen de la seva cançó més coneguda, La flaca, però també fa autocrítica del seu paper com a pare i recorda com va viure la mort sobtada de la seva mare, quan era adolescent.

A continuació de l'entrevista, el 33 emetrà el concert que Jarabe de Palo va oferir a Saragossa el 1998, l'any en què el grup va publicar el seu disc Depende.

Per la seva banda, Catalunya Ràdio recuperarà, a partir de les 23 h, l'entrevista que Sílvia Cóppulo va fer a Donés al seu programa El divan. L'espai es va emetre originalment al principi del 2018, un moment en què el músic lluitava contra el càncer i estava immers en una gira internacional amb motiu de la publicació del disc recopilatori En la vida conocí mujer igual a la Flaca.