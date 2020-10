Pau Freixas prepara una nova sèrie per a Movistar+

Movistar+ i Filmax començaran a rodar aquest dilluns a Barcelona Todos mienten, un thriller creat per Pau Freixas que explicarà la història d'una professora, la Macarena, veïna d'una urbanització de luxe, que és repudiada per la família i els amics després que aparegui a les xarxes un vídeo sexual d'ella amb un dels seus alumnes majors d'edat, l'Iván. La situació es torna encara més complexa quan un dels habitants de la urbanització apareix mort, suposadament per algun motiu que té a veure amb el vídeo.

" Todos mienten és un trencaclosques, un misteri, un puzle. Igual que el cap de les nostres protagonistes, la sèrie és un enigma. I, quan aconseguim entendre-les, veurem que més enllà de judicis morals, les seves pors i les seves il·lusions s'assemblen molt a les nostres", diu Freixas, que és també el director i guionista de la ficció.

Irene Arcos dona vida a la Macarena, mentre que Natalia Verbeke serà l'Ana, la mare de l'Iván i, fins a l'esclat de la polèmica, la millor amiga de la professora. Leonardo Sbaraglia i Ernesto Alterio completen el repartiment principal. També participen a la sèrie Miren Ibarguren, Juan Diego Botto, Eva Santolaria, Amaia Salamanca, Jorge Bosch, Lucas Nabor (que interpreta l'Iván), Carmen Arrufat, Berta Castañé, Marc Balaguer i Lu Colomina.

La sèrie, de sis capítols de 45 minuts, es rodarà a Barcelona i el seu entorn durant les 12 setmanes vinents i veurà la llum a Movistar+ al llarg de l'any que ve.