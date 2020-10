La pel·lícula dels vuitanta 'Willow' tornarà en forma de sèrie a Disney+

L'entranyable fantasia dels vuitanta de Willow tornarà a la pantalla amb una sèrie de Disney+ en què Warwick Davis tornarà com a protagonista i que comptarà, a més, amb la direcció de Jon M. Chu. Disney ha explicat en un comunicat que Ron Howard, que va ser el cineasta darrere de la cinta original, figurarà com a productor executiu d'aquest projecte per a la petita pantalla.

George Lucas va produir i va escriure (al costat de Bob Dolman) aquesta pel·lícula per a Lucasfilm, companyia que ara ja dins de Disney impulsarà aquesta sèrie sobre Willow. Amb Warwick Davis, Val Kilmer, Joanne Whalley i Jean Marsh al capdavant del repartiment i amb una brillant banda sonora de James Horner, Willow presentava una imaginativa i divertida aventura de fantasia al voltant d'un humil granger i aspirant poc reeixit a bruixot, que havia de protegir una nounada d'una malvada profecia. "Moltíssims fans m'han preguntat durant anys si Willow tornaria, i estic entusiasmat d'explicar que per descomptat que ho farà", ha dit Davis.