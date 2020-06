El periodista Javier Negre, investigat pel vídeo amb un venedor ambulant a Galícia

La Subdelegació del govern espanyol a Pontevedra ha donat ordre d'obrir una investigació sobre el vídeo que el periodista Javier Negre va difondre aquest cap de setmana gravat a Galícia, segons avança Eldiario.es. L'objectiu de la investigació és aclarir si el vídeo, en què Negre es dirigeix a un venedor ambulant, incorre en un possible delicte contra la salut pública o en un delicte d'odi. El polèmic periodista, conegut per les seves posicions d'extrema dreta, és a Galícia seguint els actes de precampanya electoral del líder de Vox, Santiago Abascal.

En el vídeo es pot veure Negre en un passeig marítim d'una platja de Galícia. Allà, el periodista s'adreça a un venedor ambulant i li qüestiona la legalitat de la seva parada i els seus productes. Després de preguntar-li per la legalitat de la seva activitat, Negre li parla de Vox. "¿Tu saps que hi ha un partit polític, que és Vox, que us vol treure tot això? Què opines de Vox? No t'agrada? Per què? Perquè et tancaria l'aixeta de la il·legalitat", li diu.

Mi conversación completa en @EstadoDAlarmaTV con un mantero al q le he recriminado de forma educada q venda bolsos piratas sin pagar impuestos y sin tener autorización ante la pasividad del alcalde del @PSOE. Yo estoy con los comerciantes q pagan impuestos https://t.co/2tyXknKulb — Javier Negre (@javiernegre10) June 20, 2020

A principis de juny, Javier Negre va ser acomiadat d' El Mundo després que la publicació al·legués que feia competència deslleial al diari a través del seu canal de YouTube, Estado de alarma. El periodista treballava al diari des de feia uns deu anys, i des del maig del 2019 era adjunt a la direcció de la seva àrea audiovisual.